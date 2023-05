Jegue e jumenta vão casar no São João de Salvador; confira programação

Vai ter casamento de jegue com jumenta, em Salvador, e será no São João. Os animais alegóricos fazem parte da programação do Arraiá na capital. Os detalhes foram apresentados nesta segunda-feira (22). Serão 25 dias de festa, de 1º a 25 de junho, com 330 atrações e 612 artistas. Haverá trio pé de serra, comidas típicas, literatura e poesia. Terá também quadrilhas, rabo de burro, pescaria, jogo de argolas e tomba lata.

Segundo a prefeitura, a proposta é fazer uma festa para famílias, e a expectativa é atrair 400 mil pessoas. O anúncio aconteceu no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves, após uma apresentação de quadrilhas juninas. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) arriscou alguns passos com uma das dançarinas e depois de recuperar o fôlego destacou alguns pontos da festa.

“É a maior programação de toda a história, valorizando o São João tradicional, cultural, valorizando a nossa história. Teremos artistas locais, as quadrilhas juninas, e em especial o samba junino que terá uma grande apresentação no dia 25, no final da tarde, no Dique do Tororó. Estamos convidando os grupos que se apresentam em diversos bairros nos fins de semana. Será um carnaval com samba junino”, afirmou.

Serão 142 pontos para folia na Praça Municipal, Praça da Sé, Terreiro de Jesus, Cruzeiro de São Francisco, Praça da Cruz Caída, Largo do Pelourinho, Santo Antônio além do Carmo, Saúde e Mercado de São Miguel, além do Dique do Tororó. Um dos eventos mais inusitados é a Carroçada, que vai promover o casamento de um jegue com uma jumenta, ambos alegóricos, nas ruas da Saúde, nos dias 24 e 25 de junho.

Na Praça da Sé será montado um palco para apresentações diversas, entre os dias 16 e 25, nesse período é possível assistir às quadrilhas juninas, na Cruz Caída. Já o Terreiro de Jesus terá mais atrativos para as crianças, com brincadeiras como rabo de burro, pescaria e jogo de argolas. Ao lado, no Cruzeiro de São Francisco, os casais vão poder dançar agarradinhos ao som dos trios pé de serra.

A professora Alane Souza, 36 anos, pretendia passar a festa em casa, mas está reconsiderando. “Não gosto de muita agonia, locais cheios e shows até tarde da noite. Prefiro passeios mais em família, tenho uma filha e uma sobrinha que são da mesma idade, 6 anos. Já que vai ter brincadeiras e quadrilha junina estou pensando em leva-las, ao menos um ou dois dias, para conhecerem a essência do que é o São João”, explicou.

Samba

O Samba Junino, um movimento cultural tipicamente soteropolitano, terá espaço especial na festa. O Município vai investir R$ 300 mil nos editais, que terão 14 propostas premiadas de podcasts, minidocumentários, oficinas, os tradicionais arrastões, e um festival reunindo novos grupos e veteranos. O titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, explicou.

“O Samba Junino é um patrimônio da cidade, é algo que só tem em Salvador e que envolve a maioria das comunidades. E tem uma força tão grande na cidade que merece uma estratégia de posicionamento e fortalecimento. Então, além dos editais que já temos todos os anos, teremos um evento especial no Dique do Tororó para concentrar a maioria desses espetáculos”, afirmou.

Dez artistas visuais vão produzir obras inéditas, no Centro Histórico, sobre os santos juninos. Os três melhores serão premiados. Grupos percussivos vão desfilar pelas ruas tocando xote, xaxado e baião para animar o São João, mas a festa vai começar é com Santo Antônio.

De 1º a 12, tem a trezena, de 11 a 13, o tríduo, e no dia 13, haverá também procissão e missa campal. Tudo na paróquia do Santo Antônio além do Carmo. As apresentações dos trios pé de serra já começam no dia 9, e de 10 a 13 tem a Quermesse do Santo Antônio, unindo a Feira da Sé do Instituo ACM e barracas da comunidade local.

Oportunidades

Este ano, 120 estabelecimentos comerciais vão participar do circuito gastronômico do São João em Salvador, e a estimativa da prefeitura é de que a festa vai gerar 825 postos de trabalho direto. O presidente da Associação do Centro Histórico Empreendedor (Ache), José Iglesias Garcia, disse que o setor está otimista.

“A Associação participou ativamente dessa formatação de festa. Vai ser bom, porque é um formato de evento que cabe perfeitamente dentro do Centro Histórico e que valoriza as tradições da festa junina, tem o formato de evento desejado pelos comerciantes e moradores. A rota gastronômica, por exemplo, teve uma adesão massiva dos bares e restaurantes”, afirmou.

O titular da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, acredita que a agenda diversificada é um atrativo para o turismo, contou que o Município já está preparando um conjunto de eventos para depois do 2 de Julho, nos meses de agosto e setembro, e fez uma avaliação das ações no Distrito Cultural do Centro Histórico e Comércio.

“A prefeitura tem feito um esforço nos últimos anos para que esse calendário de eventos gere compromisso com a cidade e movimente todo o setor da economia criativa, e durante esse período junino estamos concentrando essas ações no Centro Histórico, ampliando as atividades e provendo a infraestrutura. A ideia é que a gente tenha uma programação bastante diversificada”, afirmou.

A festa terá também apresentações de capoeiristas. O ator Vitório Emanuel fará homenagem a Luiz Gonzaga, realizando aparições surpresas pela região, cantando acompanhado de um sanfoneiro, e os famosos carrinhos de cafezinho de Salvador também marcarão presença.

Confira a programação:

"Prá lá de Bão" (gratuito):

Praça Municipal – Tenda Bem-vindo ao São João do Centro Histórico – de 10 a 25 de junho, das 10h às 17h - onde os visitantes serão recepcionados pelos guias turísticos credenciados pelo SINGTur, que ofertarão passeios e walking tours com preços tabelados.

– Tenda Bem-vindo ao São João do Centro Histórico – de 10 a 25 de junho, das 10h às 17h - onde os visitantes serão recepcionados pelos guias turísticos credenciados pelo SINGTur, que ofertarão passeios e walking tours com preços tabelados. Praça da Cruz Caída – Arena Arromba Chão – De 16 a 25 de junho, às 20h, apresentação de quadrilhas juninas de Salvador. Esta ação recebe o apoio da FGM.

– Arena Arromba Chão – De 16 a 25 de junho, às 20h, apresentação de quadrilhas juninas de Salvador. Esta ação recebe o apoio da FGM. Praça da Sé – Estação São Pedro – De 16 a 25 de junho – com feira tradicional de artesanato, das 10h às 19h e apresentações de trios pé de serra, das 17h às 20h.

– Estação São Pedro – De 16 a 25 de junho – com feira tradicional de artesanato, das 10h às 19h e apresentações de trios pé de serra, das 17h às 20h. Terreiro de Jesus – Barracas de Brincadeiras Juninas – De 17 a 25 de junho, das 15 às 19h - espaço reservado para abrigar todas as brincadeiras típicas do São João, como arremesso de argola, pescaria, boca do palhaço, rabo do burro, touro mecânico, tomba latas, cama elástica e a Barraca do Beijo.

Barracas de Brincadeiras Juninas – De 17 a 25 de junho, das 15 às 19h - espaço reservado para abrigar todas as brincadeiras típicas do São João, como arremesso de argola, pescaria, boca do palhaço, rabo do burro, touro mecânico, tomba latas, cama elástica e a Barraca do Beijo. Cruzeiro de São Francisco – Estação São João – Dias 10,11,12,13,17 e 18 de junho, às 18h - com apresentações de trios de forró pé de serra da cidade.

– Estação São João – Dias 10,11,12,13,17 e 18 de junho, às 18h - com apresentações de trios de forró pé de serra da cidade. Largo do Pelourinho – Merendas de Dona Flor - De 10 a 18 de junho, das 14h às 20h – projeto em parceria com a Fundação Casa de Jorge Amado, com apresentação de trios pé de serra, gastronomia típica, literatura e poesia.

– Merendas de Dona Flor - De 10 a 18 de junho, das 14h às 20h – projeto em parceria com a Fundação Casa de Jorge Amado, com apresentação de trios pé de serra, gastronomia típica, literatura e poesia. Largo do Santo Antônio Além do Carmo – Coreto Musical Santo Antônio – De 14 a 25 de junho, às 18h - apresentações de trios pé de serra da cidade - Feira da Sé – De 14 a 25 de junho, a partir das 14h - Idealizada pelo Instituto ACM, reúne moda, gastronomia e artesanato.

– Coreto Musical Santo Antônio – De 14 a 25 de junho, às 18h - apresentações de trios pé de serra da cidade - Feira da Sé – De 14 a 25 de junho, a partir das 14h - Idealizada pelo Instituto ACM, reúne moda, gastronomia e artesanato. Bairro da Saúde – Estação Gonzagão – De 23 a 25 de junho, às 18h - apresentações de trios pé de serra da cidade – Carroçada – dias 24 e 25 de junho, ação itinerante que promove o tradicional casamento do jegue com a jumenta alegóricos.

– Estação Gonzagão – De 23 a 25 de junho, às 18h - apresentações de trios pé de serra da cidade – Carroçada – dias 24 e 25 de junho, ação itinerante que promove o tradicional casamento do jegue com a jumenta alegóricos. Baixa dos Sapateiros – No Mercado de São Miguel – Estação São Miguel – Dias 17 e 18 de junho, às 18h - apresentações de trios pé de serra da cidade.

Do Pelourinho ao Santo Antônio Além do Carmo

Trilha das Artes – Todos os dias – das 10h às 22h – 10 artistas do Centro Histórico, que têm ateliês e galerias no local, irão produzir uma obra inédita com o tema “Santas Artes”, homenageando um dos santos juninos. As três obras eleita pelo público, que votará através das redes sociais, serão premiadas.

Circuito Pra Ficá Mió”