Jeniffer Dias é vítima de sequestro no Rio: 'duas horas em completo pânico'

A atriz Jeniffer Dias revelou na redes sociais que foi vítima de um sequestro na madrugada deste domingo (5) no Rio de Janeiro. A influenciadora contou que foi abordada por homens "encapuzados e armados" na sua casa.

A noiva do humorista Yuri Marçal foi surpreendida pelos bandidos após ter voltado do ensaio da escola de samba Mangueira. "Eles me renderam, levaram meu carro e me colocaram no outro carro que estavam. Fui sequestrada, fiquei quase duas horas em completo pânico sob ameaças. Depois desse tempo, eles me deixaram sem nenhum pertence e pegaram todas as minhas senhas. Consegui chegar até minha família e, a partir daí, realizei todos os trâmites legais”, comentou.

Em suas redes, Yuri comentou que assim que soube do ocorrido, por volta das 2 horas da manhã, cancelou os compromissos profissionais que tinha no Espírito Santo e pegou um voo para o Rio. "Foi e ainda está sendo muito assustado, porém, Jeniffer está bem, na medida do possível."

A atriz ainda alertou amigos e familiares sobre a possibilidade de golpes de fraude, uma vez que os criminosos estão com o celular dela.