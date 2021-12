Jennifer Lawrence exibe barrigão em evento da Netflix

Jennifer Lawrence vai ao lançamento de 'Não olhe para cima' à espera do primeiro filho

Atriz confirmou gravidez em setembro e chamou atenção ao aparecer com barrigão em evento em Nova York. Ela protagoniza filme ao lado de Leonardo DiCaprio.

A atriz Jennifer Lawrence chamou atenção na première do filme Não Olhe Para Cima, neste domingo (5). Discreta, ela já tinha confirmado a gravidez do primeiro filho com o diretor de galeria de arte Cooke Maroney, e, embora tenha sido fotografada por paparazzi na rua, ainda não tinha sido vista com a barriga aparente em eventos públicos.

A atriz escolheu um vestido dourado Dior para comparecer ao evento em Nova York. Ela protagoniza o filme ao lado de Leonardo DiCaprio. No elenco da produção, que estreia em 24 de dezembro nos cinemas e na Netflix, estão também Meryl Streep, Rob Morgan, Tyler Perry e Himesh Patel.

Leonardo DiCaprio contracena com Jennifer Lawrence (divulgação)

Dirigido por Adam McKay, o longa retrata a descoberta de um cometa que está vindo em direção à Terra feita pelos astrônomos Dr. Randall Mindy (DiCaprio) e Kate Dibiasky (Lawrence). Eles são cientistas pouco conhecidos que embarcam em um tour midiático para alertar a humanidade sobre a aproximação do cometa prestes a destruir o planeta.

Veja o trailer: