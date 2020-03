Jequié tem 1º caso confirmado de coronavírus; casos na BA chegam a 56

A cidade de Jequié teve o primeiro caso confirmado de coronavírus. A informação foi divulgada pelo secretário municipal da Saúde, Vitor Lavinsky, na noite deste domingo (22). Com isso, o número de casos no estado chega a 56.

Ele informou que o paciente já estava sendo monitorado. "Ele estava sendo tratado como suspeito e fizemos todas as recomendações de isolamento social. Agora estamos trabalhando pelo isolamento social das demais pessoas que estiveram com ele", explicou, durante uma transmissão ao vivo no Facebook.

Em uma postagem nas redes sociais, o paciente contou que voltou de São Paulo no último dia 17 e apresentou sintomas leves da covid-19. "Entrei em contato via telefone com a Secretaria de Saúde de Jequié, que foi até a minha residência para realização do exame. Desde então me mantive em isolamento e sem contato nenhum com quaisquer pessoas tanto da empresa quanto demais amigos até a chegada do resultado", contou.

Em toda Bahia, há casos confirmados em Salvador (33), sendo que um caso é importado, visto que o paciente reside na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte; Porto Seguro (7); Feira de Santana (6); Lauro de Freitas (3); Prado (2); Itabuna (1); Camaçari (1); Barreiras (1); Conceição do Jacuípe (1) e Jequié (1).