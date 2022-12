Jerônimo anuncia mais nomes dos novos secretários; delegado assume segurança pública

O governador eleito Jerônimo Rodrigues anunciou, nesta quinta-feira (29), novos nomes que irão compor a equipe do governo da Bahia a partir do próximo ano.

A Secretaria de Segurança Pública será administrada pelo delegado federal Marcelo Wernet.

"Vamos dar respostas efetivas, junto com o governo federal, com diversas políticas, inclusive de desarmamento, porque o governo federal não fez o seu dever de casa", declarou Jerônimo.

O coronel Coutinho permanece a frente da Polícia Militar, e a delegada Heloísa Brito permanece no comando da Polícia Civil, assim como coronel Marquezine continua no Corpo de Bombeiros.

Marcelo Wernet foi o único presente dentre os secretários anunciados. "A gente tem que trabalhar de forma integrada contra o crime organizado com foco na diminuição dos índices de violência, e com foco nos direitos humanos", afirmou.

André Joazeiro continuará a dirigir a pasta da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). "Dialogaremos através da Secti com as universidades e com as pesquisas, para que as empresas tenham o amparo para fortalecimento", prometeu Jerônimo.

Também continua na Secretaria de Administração do Estado (Saeb) Edelvino Góes, e, na Secretaria de Planejamento (Seplan), Cláudio Peixoto. "Queremos pensar a Bahia para os próximos 30 anos", afirmou o governador.

Os nomes eram os únicos pendentes do secretariado que irá compor o governo a partir de 1º de janeiro. Ao todo, são 25 pastas.

Confira perfis dos secretários anunciados nesta quinta:

Marcelo Werner

Secretaria da Segurança Pública

Soteropolitano, graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (Ucsal), Marcelo Werner é delegado da Polícia Federal (PF). Professor de técnicas operacionais da PF desde 2021, o próximo secretário da Segurança Pública já foi chefe do Setor de Inteligência Policial (SIP) da Polícia Federal, chefe substituto da Delegacia da Polícia Federal em Juazeiro, chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência Regional da PF na Bahia e chefe substituto da Delegacia de Polícia de Imigração (Delemig).

Em sua carreira na Polícia Federal, realizou cursos e formações complementares e, atualmente, também é professor de armamento e tiro da PF e operador do Grupo de Pronta Intervenção (GPI). Desde maio deste ano, Marcelo Werner exerce o cargo de delegado regional de investigação e combate ao crime organizado da Superintendência da Polícia Federal na Bahia. Antes da PF, foi técnico judiciário do Tribunal de Justiça da Bahia e também atuou com advogado.

Edelvino Góes

Secretaria da Administração (Saeb)

Titular da Secretaria da Administração (Saeb) desde agosto de 2013, Edelvino Góes é graduado e mestre em Economia pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e professor universitário. Ingressou no serviço público federal em 1995 como economista da SUDENE, onde assumiu funções de chefia e coordenação tanto na sede, em Recife, quanto no Escritório Regional em Salvador. Teve uma passagem no Ministério da Fazenda em 2001 e foi aprovado, em novo concurso público, para desempenho do cargo de analista do IBGE a partir de 2002.

Em 2006 foi cedido ao Tribunal de Justiça da Bahia para exercício da função de Chefe de Gabinete do Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária (IPRAJ) – autarquia responsável pelas questões de patrimônio, orçamento, logística e administração do Poder Judiciário no Estado da Bahia. Em Janeiro de 2007, foi cedido ao Governo do Estado da Bahia, para assumir o cargo de Chefe de Gabinete da Secretaria da Administração do Estado da Bahia.

André Joazeiro

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti)

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ ), André Joazeiro é o atual secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Na área acadêmica, exerceu a função de professor na Pós-graduação da Universidade Católica do Salvador (UCSAL). Já no serviço público coordenou o planejamento do Parque Tecnológico da Bahia através da Fundação CERTI e também atuou na antiga Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração (atual SDE), por cinco anos, nas funções de Chefe de Gabinete, Superintendente e Assessor Especial, quando coordenou a CTGA, responsável pela implantação dos projetos de energias renováveis.

Nos últimos cinco meses, como secretário da Secti, foi responsável pela expansão do Conecta Bahia, programa do Governo do Estado que leva internet Wi-Fi gratuita para cidades e povoados do interior, prédios públicos e estações do metrô de Salvador. Entre os projetos e programas entregues por Joazeiro destacam-se os Espaços Colaborar de Castro Alves, Juazeiro, Itapetinga, a Praça da Ciência de Jussiape, bem como as assinaturas de acordos para construção do maior Espaço Fazer público do Nordeste, em Camaçari, e da criação e disponibilização de uma plataforma de assistência técnica rural, em parceria com SDR e CAR, além da retomada de ações importantes no Parque Tecnológico da Bahia, com o lançamento de três novos projetos: o laboratório compartilhado de Biotec, resultado de captação de mais de R$ 11 milhões junto à FINEP, o Centro de Referência do Metaverso e o Centro de Capacitação e Aceleração em parceria com a FLEM.

Cláudio Peixoto

Secretaria do Planejamento (Seplan)

Bacharel em Administração Pública pelo Centro Universitário de Brasília – UniCeub, Cláudio Peixoto possui especialização em Finanças Públicas pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e tem ampla experiência na área de Administração Pública, com ênfase em Planejamento Governamental e Orçamento Público. Tem vínculo efetivo como funcionário público do Estado da Bahia, sendo integrante da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), do Grupo Ocupacional Gestão Pública.

Iniciou sua trajetória como servidor público na Administração Pública Federal, no ano de 1987, na extinta Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobras), então vinculada ao Ministério dos Transportes. Em 1991, entrou para as Forças Armadas (Exército) como Oficial do Quadro Complementar, na área de administração. Em 1994, passou a integrar a Administração Pública Estadual, exercendo a função de Chefe da Divisão Administrativa da extinta Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A. (EBDA), onde permaneceu até o ano de 1998, quando, através de concurso público, entrou para a carreira de EPPGG, sendo lotado no quadro de pessoal da Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia (Seplan/Ba).

Entre os anos de 2002 e 2006, esteve à disposição do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), oportunidade em que atuou como Assessor Chefe de Planejamento junto ao Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária (Ipraj). Na Seplan, exerceu o cargo de Superintendente de Orçamento Público, unidade sistêmica vinculada à estrutura da Secretaria, entre os períodos de 2007 a 2015 e de 2019 a 2021. No intervalo de 2015 a 2019, foi nomeado para o cargo de Chefe de Gabinete da Seplan. Atualmente é Secretário do Planejamento em exercício, cumprindo cumulativamente a função de Chefe de Gabinete da Seplan.

Outros nomes

Com os anúncios de hoje, está completa a equipe da próxima gestão, que terá 25 secretários, além da Chefia de Gabinete e da Procuradoria Geral do Estado (PGE). Compõem também a lista:

- Chefia de Gabinete do Governador: Adolpho Loyola

- Casa Civil: Afonso Florence

- Serin: Luiz Caetano

- Sesab: Roberta Santana

- SEC: Adélia Pinheiro

- SJDH: Felipe Freitas

- Seades: Fabya Reis

- Seinfra: Sérgio Brito

- Sefaz: Manoel Vitório

- Seagri: Tum

- Setur: Maurício Bacelar

- Sepromi: Ângela Guimarães

- Sema: Eduardo Sodré Martins

- SDR: Osni Cardoso

- SIHS: Larissa Gomes Moraes

- Seap: José Antônio Maia Gonçalves

- PGE: Bárbara Camardelli Loi

- SEDUR: Jusmari Oliveira

- SECULT: Bruno Monteiro

- SETRE: Davidson Magalhães

- SDE: Ângelo Almeida

- SPM: Elisângela Santos Araújo

- SECOM: André Curvello

- Coordenação de Políticas para a Juventude: Nivaldo Millet

- Coordenação Geral do Programa Bahia Sem Fome: Tiago Pereira da Costa

- Liderança do Governo na Alba: deputado estadual Rosemberg Pinto

- Superintendência de Políticas para os Povos Indígenas (SEPROMI) – Patrícia Pataxó