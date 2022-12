Jerônimo anuncia mais nove nomes para integrar o governo em 2023

O governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT) apresentou, nesta quinta-feira (22), mais nove nomes que vão compor a gestão do estado a partir de 2023. Foram apresentados cinco secretários, a nova procuradora-geral do Estado e o líder do governo na Assembleia Legislativa. Ao todo, 25 secretarias compõem o governo.

A primeira secretária anunciada foi Ângela Guimarães, que vai assumir a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi). Ela é atual Coordenadora de Fomento ao Artesanato da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Também foi secretária-adjunta Nacional de Juventude, cargo que ocupou na Secretaria Geral da Presidência da República durante a gestão Dilma Rousseff.

O advogado Eduardo Sodré Martins vai assumir a Secretaria do Meio Ambiente (Sema). Ele foi membro da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entre 2011 e 2018, e atualmente é professor universitário.

Tiago Pereira entre o vice-governador Geraldo Jr. e o governador Jerônimo Rodrigues (Marina Silva/CORREIO) Nivaldo Millet entre o vice-governador Geraldo Jr. e o governador Jerônimo Rodrigues (Marina Silva/CORREIO) Ângela Guimarães entre o vice-governador Geraldo Jr. e o governador Jerônimo Rodrigues (Marina Silva/CORREIO) Osni Cardoso entre o vice-governador Geraldo Jr. e o governador Jerônimo Rodrigues (Marina Silva/CORREIO) Eduardo Martins entre o vice-governador Geraldo Jr. e o governador Jerônimo Rodrigues (Marina Silva/CORREIO) Larissa Moraes entre o vice-governador Geraldo Jr. e o governador Jerônimo Rodrigues (Marina Silva/CORREIO) Bárbara Camardelli entre o vice-governador Geraldo Jr. e o governador Jerônimo Rodrigues (Marina Silva/CORREIO) José Antônio Maria entre o vice-governador Geraldo Jr. e o governador Jerônimo Rodrigues (Marina Silva/CORREIO)

O deputado estadual Osni Cardoso (PT) assume a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). O político já foi prefeito de Serrinha por dois mandatos, além de presidente do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal (Consisal) e primeiro presidente da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia (FecBahia). A deputada suplente Neusa Cadore (PT) vai assumir a vaga dele na Assembleia Legislativa.

Larissa Gomes Moraes vai para a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS). Atualmente, Larissa é diretora de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), órgão vinculado à SIHS.

José Antônio Maia Gonçalves vai assumir a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). José Antônio já atuou como professor do Instituto dos Advogados da Bahia e da Escola Livre de Direito Josaphat Marinho; foi conselheiro da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas (ABAT); e membro suplente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/BA.

Bárbara Camardelli vai ser a procuradora-geral do Estado (PGE). Ele atuou como Procuradora chefe na Procuradoria Administrativa no período de 2015 a 2021 e foi nomeada para o cargo de Procuradora Geral Adjunta para Assuntos Jurídicos, da Procuradoria Geral do Estado.

O líder do governo na Assembleia Legislativa será o deputado Rosemberg Pinto (PT).

Faltam anunciar os gestores das seguintes secretarias: Administração (Saeb), Cultura (Secult), Segurança Pública (SSP), Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Desenvolvimento Urbano (Sedur), Planejamento (Seplan), Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Desenvolvimento Econômico (SDE), Políticas para as Mulheres (SPM) e Comunicação (Secom).

Segundo escalão

Nesta quinta, os anúncios começaram pelos cargos de segundo escalão. O primeiro nome anunciado foi de Nivaldo Millet, que será o coordenador geral das políticas de juventude na Secretaria de Relações Institucionais (Serin). Ele é, desde 2019, assessor de Juventude da Liderança do Governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Também foi anunciado o nome de Tiago Pereira da Costa para coordenador geral do programa Bahia Sem Fome, da Casa Civil. Tiago é assessor do institucional do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), diretor-presidente da Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido (REFAISA) e pesquisador da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf).

Primeiro anúncio

São 25 secretarias, e os primeiros nomes foram apresentados na segunda-feira (19). Foram anunciados Adolpho Loyola, na Chefia de Gabinete; Afonso Florence, na Casa Civil; Roberta Santana, na Saúde; Felipe Freitas, na Justiça e Diretos Humanos; Sérgio Brito, na Infraestrutura; Tum, na Agricultura; Fabya Reis, na Assistência e Desenvolvimento Social; e Adélia Pinheiro, na Educação.

Permanecem nos respectivos cargos os secretários da Fazenda, Manoel Vitório, das Relações Institucionais, Luiz Caetano, e do Turismo, Maurício Bacelar. A apresentação aconteceu no edifício da Desenbahia, na avenida Paralela, em Salvador, onde está funcionando a sede do Governo de Transição.