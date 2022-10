Jerônimo destaca investimentos em estradas e parcerias para conectar a Bahia

O candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que, se eleito, irá atuar para duplicar e requalificar as rodovias baianas, conectar toda a Bahia e afirmou que este trabalha será feito em parceria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas estradas federais e em parceria com os prefeitos baianos para melhorar a qualidade das estradas vicinais. O petista cumpriu agenda no oeste baiano nesta quarta-feira (26), com carreatas nos municípios de São Desidério e Barreiras.

“Eu quero destacar a importância da manutenção e ampliação dos nossos investimentos em infraestrutura aqui no oeste baiano, nós continuaremos em uma agenda forte para conectar cada vez mais a região, e toda a Bahia, aproximando da oferta de serviços públicos, dinamizando a economia e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Vamos garantir boas estradas estaduais, as federais em parceria com Lula, e as vicinais em parceria com os municípios. Nós vamos mudar a cara das nossas BRs. Vamos pedir a duplicação de trechos da BR-116, BR-101. Buscar uma terceira faixa ou uma duplicação ali na BR-242. Trabalharemos pela requalificação das BRs 020, 030, 122, 235, 349 e 430. Garantir uma boa infraestrutura, condições de transporte e conectar a Bahia é um ponto essencial para potencializar o nosso desenvolvimento econômico”, afirmou Jerônimo.

O petista enfatizou que irá investir na ampliação dos aeroportos estaduais de Feira de Santana, Barreiras, Porto Seguro e Jequié, iniciar e finalizar a ponte Salvador-Itaparica, construir ou melhorar quatro mil quilômetros das rodovias e garantir uma modernização e requalificação dos terminais hidroviários baianos.

“A Bahia é um estado com proporções gigantescas. Felizmente, eu conheço bem cada canto do nosso estado e sei das necessidades na questão da conectividade e da infraestrutura. Nós vamos atuar ativamente nesta área, eu sei que falar em quilômetro de estrada pode parecer pouco mas é um investimento que gera um benefício enorme para o povo baiano e para nossa Bahia. Quero ressaltar um ponto extremamente importante, os nossos investimentos em questões de infraestrutura, transporte e mobilidade não serão feitos ignorando questões ambientais e de preservação. Eu tenho o compromisso pessoal de que a Bahia seja uma referência na questão da preservação ambiental, nós vamos proporcionar e garantir um desenvolvimento na Economia que seja aliado a inclusão social e a preservação ambiental. Nós sabemos que é possível realizar isto e vamos garantir que a Bahia seja referência”, declarou o postulante ao Palácio de Ondina.