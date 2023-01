Jerônimo e ministro Rui Costa vistoriam residenciais do Minha Casa, Minha Vida

O governador Jerônimo Rodrigues e o ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, visitaram as cidades de Feira de Santana e Santo Amaro, na manhã deste sábado (14), para vistoriar residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida, que serão entregues pelo Governo Federal. As datas ainda não foram divulgadas.

Em Feira de Santana, o empreendimento foi construído em 2016 e não foi entregue à população pela antiga gestão. Por conta do abandono, parte da estrutura física foi comprometida, necessitando de reparos. A expectativa é de que, em um prazo de até 30 dias, os reparos sejam concluídos e o espaço seja inaugurado.

“São recursos públicos que foram abandonados, maltratados, e temos que fazer, agora, um novo investimento. Não é entregar e deixar o povo sem monitoramento. É importante, também, que tenhamos interação com o poder público municipal”, afirmou Jerônimo.

Rui Costa lembrou que uma das prioridades do presidente de Lula é voltar a entregar casas para o povo morar: “eu vim aqui para fazer uma vistoria, de perto. É preciso repor o material que foi furtado. Portanto, vamos precisar, na melhor das hipóteses de mais alguns dias para estar em condições de ser entregue às famílias. Faremos isso o mais rápido possível. Já vou combinar com a Caixa Econômica e com o governador Jerônimo as providências a serem tomadas. O presidente vai anunciar o ato de inauguração, a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida, já que ela foi interrompida na faixa 1, que é este perfil destinado às pessoas com menor faixa de renda”.

Também estavam presentes no encontro o presidente da Conder, José Trindade; o titular da secretaria de Relações Institucionais (Serin), Luiz Caetano; o deputado federal Afonso Florence e o deputado estadual Ângelo Almeida, que serão nomeados secretários estaduais para as pastas da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, respectivamente.