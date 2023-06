Jerônimo é terceiro pior governador entre 10 avaliados em ranking

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), está entre as últimas posições da avaliação de gestores estaduais nas dez maiores capitais do país, conforme aponta levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (13). O petista baiano é o terceiro pior em aprovação entre os governadores, com 55,5% de avaliação positiva em Salvador.

Entre os governadores nordestinos, Jerônimo é o que tem o pior percentual. Ele perde para a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), que tem aprovação de 63,1% no Recife, e para o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que tem 62,4% em Fortaleza.

No ranking geral, ainda de acordo com a pesquisa, Jerônimo aparece à frente apenas de dois outros governadores: Wilson Lima, do Amazonas, que tem 53% de aprovação em Manaus, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, com 43% na capital fluminense.

Foram entrevistadas 804 pessoas na capital baiana, entre os dias 17 e 21 de março. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Dados - O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas contrasta com um suposto estudo amplamente divulgado pelo governo de Jerônimo na semana passada. Sem informar o instituto responsável nem dados mínimos, integrantes da gestão estadual divulgaram uma suposta pesquisa que apontava Jerônimo com 70% de aprovação em Salvador.

O número foi comemorado entre integrantes da base aliada e pelo próprio governador, que publicou o suposto resultado de 70%. "Nós nos comprometemos a fazer mais e melhor por Salvador e por toda a Bahia, e estamos cumprindo! O nosso objetivo é fazer ainda mais, honrando compromissos e superando as expectativas que os baianos e baianas depositaram em nós", escreveu Jerônimo em suas redes.

O resultado da suposta pesquisa divulgada pelo governo, sem informar a procedência, apresenta agora uma distorção de quase 15 pontos percentuais em relação ao levantamento da Paraná.

Reação - A divulgação dos números pelo governo petista, na semana passada, ocorreu após a Paraná publicar um levantamento que apontou o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), com a melhor aprovação entre os prefeitos das dez maiores capitais do país, com índice de 68%.

Na segunda posição está o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que registrou aprovação de 67,3% da população da capital do Amazonas. Em terceiro ficou o prefeito do Recife (PE), João Campos (PSB), com 66,3%.