Jerônimo faz carreatas em Salvador e RMS no último dia de campanha

O candidato a governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) realizou dois atos eleitorais em Salvador e na Região Metropolitana no último dia de campanha. Na véspera do segundo turno, o petista passou por Fazenda Coutos, na capital, e Itinga, em Lauro de Freitas.

O primeiro ato de Jerônimo começou às 9h, com carreata partindo de Fazenda Coutos, seguiu por Paripe e terminou na Praia de Tubarão. O petista estava acompanhado do atual governador da Bahia, Rui Costa (PT), e do seu candidato a vice, Geraldo Júnior (MDB). Uma multidão de apoiadores acompanhou a carreata do início ao fim, mesmo com chuva. Vários moradores também saíram nas janelas para cantar junto com o candidato.

Durante a caminhada, cerca de cinco minitrios elétricos garantiram a música com os jingles mais famosos de Jerônimo. O candidato a governador reforçou sua confiança em resultados positivos para sua candidatura e a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa do segundo turno neste domingo (30). O petista afirmou que sua meta pessoal é que o ex-presidente consiga uma vantagem de cinco milhões de votos em solo baiano sob Jair Bolsonaro (PL) na segunda metade do pleito nacional.

“O primeiro turno revelou a capacidade da nossa campanha de se articular e se mobilizar por todo estado. Conseguimos destacar e demonstrar a força do nosso time, com Rui, Otto, Jaques Wagner, Lula, Angelo Coronel, nossos deputados, prefeitos e ex-prefeitos”, afirmou.

No segundo ato, em Itinga, o petista estava acompanhado da prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT). O candidato agradeceu a chegada do apoio político dos cinco novos partidos neste segundo turno (PSOL, PV, Rede, Patriota e PSC), de mais de 30 prefeitos, que passaram a apoiar a sua candidatura. O postulante ao Palácio de Ondina garantiu que sua gestão será marcada pelo desenvolvimento econômico aliado à inclusão social, com um fortalecimento da economia baiana junto com a ampliação da política de cuidar de gente.

“Nós ficamos muito felizes por todo carinho da população com a gente, a companhia nesta caminhada aqui no Subúrbio de Salvador e todo carinho e apoio que tivemos ao longo do nosso percurso”, agradeceu o candidato. “Estaremos o tempo todo ao lado dos empresários, da população baiana e dos prefeitos, para garantir o melhor para o nosso estado”, complementou.

Jerônimo vota às 9h, no Colégio Estadual Luiz Viana (Rua Waldemar Falcão, 7), em Brotas.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo