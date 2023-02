Jerônimo quer levar mais atrações ao Campo Grande em 2024 

Organizar melhor as atrações do Carnaval para que o circuito Campo Grande fique tão movimentado como o Barra-Ondina. Esta é uma das metas do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a folia do ano que vem.

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (22), o governador falou que enquantou houve "engarrafamento de trios" no circuito Dodô, o Campo Grande esteve esvaziado durante certos períodos.

"A gente acaba vendo a necessidade de uma organização melhor [de atrações] no Campo Grande. Eu acompanhei o Carnaval de lá e pude observar que às vezes teve um certo engarrafamento de trios na Barra, enquanto um estava vazio lá", afirmou.

