Jerônimo resiste à pressão e escolhe jornalista para a Secretaria de Cultura

Contrariando a preferência da classe artística, o governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou oficialmente o jornalista Bruno Monteiro como titular da Secretaria da Cultura do Estado da Bahia (Secult), nesta quarta-feira (28), no auditório da Desenbahia. O anúncio foi feito junto com a divulgação de mais cinco titulares que farão parte da nova gestão estadual.

A nomeação acontece na contramão do esperado por integrantes do setor cultural, que tentaram convencer Jerônimo a indicar a vereadora Maria Marighella (PT) para a pasta. O favoritismo se deve à experiência dela em gestão cultural e à carreira artística.

Além das manifestações de artistas nas redes sociais, a Associação de Produtores e Cineastas da Bahia (APC-BA) tinha enviado carta ao governador eleito onde sugeria, através de lista tríplice, o nome de três artistas com experiência em gestão cultural, para ocupar a Secult: Maria Marighella; Orlando Senna, gestor cultural, ex-diretor geral da TV Brasil/EBC e ex-diretor do Centro Cultural Dragão do Mar, em Fortaleza (CE), e Pola Ribeiro, gestor cultural, ex-diretor Geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb) e ex-Secretário Nacional do Audiovisual do Minc [Ministério da Cultura].

Nesta quarta, a vereadora comentou com a reportagem a escolha de Jerônimo e parabenizou o futuro titular da Secult. “[Dou] votos de sucesso e de que seja um ciclo de avanços nas políticas públicas para a cultura da Bahia, essa riqueza do nosso povo”.

Ela também afirmou ter ficado comovida "com a mobilização coletiva que nos apresentou como representação da cultura. A certeza é de que seguiremos juntos, mais fortes pela mobilização, organização coletiva, em defesa da cultura, com participação cidadã”, acrescentou.

Já o escolhido pediu que opiniões sobre ele sejam desenvolvidas a partir do trabalho que fará na Secult e disse que está disposto a dialogar com todos setores.

"Conversei com [a futura] ministra [da Cultura] Margareth Menezes e a gente vai trabalhar muito, vamos andar de mãos dadas", afirmou Bruno Monteiro.

Quanto à sua escolha, o jornalista afirmou que fatores como conhecimento técnico e político; além da proximidade com a gestão petista do governo estadual ajudaram na decisão.

Bruno Monteiro já foi chefe de gabinete de dois ministérios (Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres) e assessor especial da presidência da República no governo Dilma Rousseff. Na Bahia, coordenou a comunicação do senador Jaques Wagner (PT) e a comunicação da campanha de Jerônimo Rodrigues.

Outros secretários

Mais cinco nomes do secretariado de Jerônimo Rodrigues foram apresentados ontem: Jusmari Oliveira, no Desenvolvimento Urbano (Sedur); Davidson Magalhães, no Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre); Ângelo Almeida, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE); Elisângela Araújo, na Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM); e André Curvello, que assumirá a Comunicação (Secom). Criada para o próximo governo, a Superintendência de Políticas para os Povos Indígenas (Sepromi) será comandada por Patrícia Pataxó.

A gestão terá 25 secretários, além da chefia de Gabinete, que tem status de subsecretaria. Até agora, 21 nomes já foram divulgados e ainda faltam quatro (veja no texto abaixo).

Segundo o governador eleito, os últimos titulares devem ser divulgados ainda nesta quinta (29). “[Estamos] alinhados com partidos políticos e em diálogo com partidos que não estão nesta série de anúncios. Iremos conversar com cada um”, declarou Jerônimo sobre a formação da equipe. O petista também ressaltou a importância da representatividade no grupo. Até agora, são oito mulheres titulares, além de representações indígenas, negras e de jovens políticos.

Quem são os novos nomeados

A próxima titular da Secretaria de Desenvolvimento, Jusmari Oliveira, foi deputada federal, prefeita de Barreiras, no oeste da Bahia, e tem formação em agricultura. Em 2017, assumiu brevemente a pasta, mas logo depois se elegeu deputada estadual. Nesse retorno, o desafio será cuidar das políticas de habitação e construir uma política de resíduos sólidos. Pautas como melhorias no saneamento, pavimentação e cidades com espaços mais verdes também foram citadas.

Quem assume a Secretaria de Políticas para as Mulheres é a agricultora familiar e liderança regional das mulheres trabalhadoras rurais Elisângela Araújo. Para assumir o cargo, ela reconhece que deve enfrentar desafios. “[Existe uma] ausência de políticas públicas, aumento da violência. As conquistas das mulheres na sociedade e no mundo são muito recentes, por isso temos uma grande jornada”, afirma.

O próximo titular de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ângelo Almeida, foi reeleito deputado estadual com 59.841 votos e criou a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Assim como foi presidente da Comissão Especial para Avaliação dos Impactos da Pandemia do Covid-19. Na nova função, Ângelo precisará lidar com políticas públicas na Bahia e montar planejamento de política industrial para atrair projetos de ferrovias, portos, aeroportos e redes de hotéis.

Na economia, o atual titular de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, permanece no cargo. Ele é formado em economia e busca nos próximos quatro anos fomentar a geração de empregos de qualidade.

Com passagem por agências de publicidade, rádio, assessoria de imprensa, televisão, jornal impresso e experiências em cargos públicos, André Curvello é secretário da Comunicação do Estado da Bahia desde 2015. Ele não esteve presente no anúncio, pois, segundo Jerônimo, está viajando.

Veja lista dos secretários já nomeados:

- Chefia de Gabinete do Governador: Adolpho Loyola

- Casa Civil: Afonso Florence

- Serin: Luiz Caetano

- Sesab: Roberta Santana

- SEC: Adélia Pinheiro

- SJDH: Felipe Freitas

- Seades: Fabya Reis

- Seinfra: Sérgio Brito

- Sefaz: Manoel Vitório

- Seagri: Tum

- Setur: Maurício Bacelar

- Sepromi: Ângela Guimarães

- Sema: Eduardo Sodré Martins

- SDR: Osni Cardoso

- SIHS: Larissa Gomes Moraes

- Seap: José Antônio Maia Gonçalves

- PGE: Bárbara Camardelli Loi

- Coordenação de Políticas para a Juventude: Nivaldo Millet

- Coordenação Geral do Programa Bahia Sem Fome: Tiago Pereira da Costa

- Liderança do Governo na Alba: deputado estadual Rosemberg Pinto

- SEDUR – Jusmari Oliveira

- SECULT – Bruno Monteiro

- SETRE – Davidson Magalhães

- SDE – ngelo Almeida

- SPM – Elisângela Santos Araújo

- SECOM – André Curvello

- Superintendência de Políticas para os Povos Indígenas (SEPROMI) – Patrícia Pataxó

Pendências:

- SSP (Segurança Pública)

- Saeb (Administração)

- Secti (Ciência, Tecnologia e Inovação)

- Seplan (Planejamento)

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo