Jéssica Ellen detona júri da Dança dos Famosos: “Falta empatia"

Grávida de três meses, a atriz Jéssica Ellen segue arrasando no elenco da Dança dos Famosos. Mas ela não gostou dos comentários feitos pelos jurados neste domingo (12) e reclamou da situação pela qual passou na Globo. De acordo com a atriz, o júri da atração do Domingão com Huck não teve empatia em pedirem mais fôlego à uma gestante que se encontra na fase mais ‘complicada’ e de adaptação

“Te achei hoje um pouco mais tímida. Não sei se já veio de algum enjoo, mas te achei mais tímida”, disse Ana Botafogo. Em seguida, Renato Vieira também detonou a apresentação da famosa. “A gente espera de você sempre a sua energia que é maravilhosa. Você tem uma energia quando dança e hoje deixou um pouco dessa energia lá fora nesse enjoo, afirmou.

Nas redes sociais, Jéssica Ellen revelou descontentamento com a atitude dos jurados da Dança dos Famosos e alfinetou.

"Fazer o dança no 1º trimestre de gravidez está sendo bem desafiador… (muita gente não entende… ) Tá faltando muita empatia…Mas, o carinho de vcs também é combustível! Obrigada"

Um internauta validou a queixa da atriz: “Impressionante a falta de sensibilidade com uma mulher grávida! Imagine o Carlinhos de Jesus dizer que sentiu falta da energia da Jéssica! Meu filho, você sabe o que é enjoo na gravidez? Que horror foi isso, procurar defeitos onde não tinha! A Jéssica Ellen foi perfeita”, falou uma internauta que foi respondida por Jèssica.

“Obrigada pelo carinho! Porque cuidado, eles não tiveram mesmo… e a edição também não ajudou em nada… enfim”, respondeu a atriz.

Atriz é defendida

Ao se dar conta do ocorrido, a apresentadora Tatá Werneck fez questão de defender Jéssica Ellen nas redes sociais e demonstrou empatia pela gestação da colega.

“Eu fui das que vomitava tudo. Até os 9 meses. Tem gente que não sente nada, mas tem mulher que sente tudo. Se 10 mulheres conseguem fazer tudo quando estão grávidas, não quer dizer que todas precisam conseguir”, admitiu Tatá.