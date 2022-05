Jessica Ellen e Dan Ferreira anunciam primeira gravidez

Os atores Jéssica Ellen e Dan Ferreira anunciaram que estão esperando o primeiro filho. Em posts no Instagram, os dois mostraram o primeiro sapatinho do bebê, uma sandália de couro no estilo sertanejo.

Jessica fez a revelação ao público com diversas fotos do casal e com um trecho da música Paciência, de Lenine, como legenda. "Enquanto o tempo acelera e pede pressa. Eu, me recuso. Faço hora, vou na valsa. A vida não para!", publicou a atriz. Já Dan Ferreira, que é baiano, foi mais simples e disse apenas: "A vida é grande”.

Vários famosos celebraram nos posts do casal. Taís Araújo disse para a amiga: "Vem aí a criança mais linda desse Brasil!". Já Rodrigo Simas se mostrou muito feliz com a notícia. "Aaa, que família!", disse o ator. Preta Gil comemorou a nova vida, e desejou "muito axé" para a nova família. O casal se conheceu em 2012, atuaram juntos em alguns projetos como a novela Malhação, e ficaram noivos no final do ano passado.