Jéssica Ellen, Rafael Zulu e Tia Má criticam fala de Aguinaldo Silva sobre Beyoncé

Autor de novelas como Imperio, Roque Santeiro e Fina Estampa, o dramaturgo Aguinaldo Silva protagonizou uma polêmica na web ao dar sua opinião sobre Beyoncé ter usado um diamante amarelo avaliado em R$ 160 milhões para uma campanha da joalheria Tiffany. A cantora americana foi a quarta pessoa na história a usar a joia, além de ser a primeira mulher negra a fazê-lo.

Em seu perfil no Twitter, o autor de novelas opinou:

Em resposta a um internauta, que disse que a cantora fazia parte de uma 'elite' Aguinaldo completou:

Nomes como Jéssica Ellen, Tia Má e Rafael Zulu não gostaram nem um pouco do posicionamento e deixaram seus comentários sobre o assunto em uma publicação no Instagram.

Tia Má lembrou o processo de invisibilização de artistas negros do qual o autor também faz parte:

“Para ele, os anos de apagamento, de invisibilidade e de representação de estereotipada não é nada. Império é uma novela de outro dia, do autor, e mesmo assim é ínfima a quantidade de artistas pretos no elenco. Para ele, isso não é um problema. Mas, uma mulher preta, bilionária, com seu colar milionário, incomoda porque nos tira do papel de subserviência, de animalização que a branquitude adora nos colocar", disse.