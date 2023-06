Jessica Senra celebra 40 anos no Vale do Capão com o namorado: 'Só tenho a agradecer'

A jornalista Jessica Senra completa 40 anos nesta segunda-feira (12) e aproveitou para celebrar a data em uma viagem ao Vale do Capão, na Chapada Diamantina, onde passou o feriadão. A apresentadora da TV Bahia compartilhou cliques ao lado do namorado, o empresário Yuri Smarcevscki, a cunhada e o marido. Também mostrou vários momentos em contato com a natureza.

"Completando um ciclo de 4 décadas neste mágico lugar chamado Vale do Capão! Ao lado de pessoas especiais, companheiras de outras existências. Só tenho a agradecer a vida por tudo!!! Desejando sempre ser instrumento de amor", escreveu a âncora do telejornal Bahia Meio Dia (BMD).

Amigos, colegas de profissão e admiradores aproveitaram a postagem para homenagear a aniversariante. "Feliz vida Inteira, meu amor!!!! Agora que a porca torce o rabo, será que o mundo está preparado para #Jess40?​", disse Rita Batista. Andréa Silva também parabenizou a colega de emissora. "Bonitona. Feliz vida sempre! Você é especial, e Deus ainda te guarda ainda muita coisa boa. Tá na flor da idade e linda viu", afirmou.

O apresentador Casemiro Neto, da TV Aratu, foi outro colega que deixou sua mensagem para Jessica: "Parabéns! Muita saúde, sorte e todas alegrias no seu caminho".

Já de volta a Salvador, a aniversariante mostrou que nem mesmo hoje deixou de praticar karatê. ​“Começando um novo ciclo trazendo os bons hábitos já conquistados! Oss!”, disse.