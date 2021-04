Jessica Senra explica ausência na TV: 'Precisei desconectar de tudo'

A apresentadora Jessica Senra, da TV Bahia, explicou nesta quinta-feira (15) sua ausência nos últimos dias no noticiário Bahia Meio Dia. Ela garantiu que está bem e disse que precisou "desconectar de tudo essa semana". Jessica vai retornar ao jornal na segunda-feira (19).

A jornalista lembrou que é um momento muio estressante e que o trabalho está muito intenso por conta da pandemia, o que deixou mais complicamdo para relaxar. "Trabalho, mestrado, redes sociais... estamos todos e todas vivendo um momento extremamente tenso, estressante e desafiador. Meu trabalho é minha grande paixão, mas sempre foi muito estressante. E a pandemia potencializou isso exponencialmente. Estar mergulhada em notícias desanimadoras e deixar de lado tudo o que me dava prazer e relaxamento tornou tudo mais complicado", escreveu a apresentadora.

Jessica contou que hoje foi o primeiro dia em um ano que saiu de casa por um motivo que não era obrigação, voltando a treinar karatê. "Liberar estresse e jogar endorfina no corpo", explicou. Ela disse que mesmo em meio à tensão pela preocupação com a covid, tomou cuidados para viver esse momento. "Me trouxe um bem-estar que há muito tempo não sentia".

"Venho aqui tranquilizá-los que está tudo sob controle e segunda volto à TV. Mas também venho pedir que cuidem de vocês. Que sejam amorosos e acolhedores com vocês e com os demais. Estamos precisando. Se cuidem com as precauções pra não se contaminarem e também com o tempo para verdadeiramente relaxar e dar prazer à mente de vocês - sempre com responsabilidade. Atividade física, um jogo envolvente, uma literatura leve, uma comédia boba, dançar como se ninguém estivesse olhando, cantar músicas alegres e empoderadoras a plenos pulmões, uma conversa com uma pessoa querida... Nós precisamos e merecemos ficar bem. Isso vai passar!", finalizou.