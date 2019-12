Jéssica Senra já tem datas definidas para voltar ao Jornal Nacional

Quem está com saudade de ver Jéssica Senra na bancada do Jornal Nacional pode ficar tranquilo, porque em fevereiro a baiana voltará a aparecer em rede nacional.

Jéssica dividirá bancada com Haroldo Pereira (Foto: Reprodução)

As datas para a participação da jornalista no JN para o primeiro semestre já foram escolhidas: no dia 8 de fevereiro ela dividirá a bancada com Heraldo Pereira, e no dia 27 de junho com César Tralli. A notícia foi dada pela própria Jéssica em seu Instagram.

"Em 2020, estaremos juntos novamente no Jornal Nacional!! No primeiro semestre, já temos duas datas: dia 08/02, ao lado do gigante Heraldo Pereira; no dia 27/06, apresento com o queridíssimo @cesartralli. Quem aí vai colar com a gente?".

A primeira participação de Jéssica no Jornal Nacional foi no dia 7 de setembro, quando integrou o rodízio feito com apresentadores de todos os estados, que comandaram o programa em dias de sábado. Como agradou ao público, ela foi convidada para o rodízio fixo.

Na época, ela despertou o orgulho dos baianos e, principalmente, da torcida do Bahia. Tricolor declarada, a jornalista foi a responsável por chamar os gols da rodada do Campeonato Brasileiro e aproveitou para brincar com seu colega de bancada, o acreano Ayres Rocha.

Na hora de anunciar o triunfo do Bahia por 2x0 diante do Vasco, em jogo disputado no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, a baiana se divertiu. "Hora dos gols de sábado, começando pelo jogo do meu Bahia, que venceu o Vasco de Ayres, no Rio de Janeiro".