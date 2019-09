Jéssica Senra leva baianês ao JN: ‘a Bahia está colada’

De vermelho, à vontade e sem esconder as gírias baianas, Jéssica Senra participou do Jornal Nacional desta sexta-feira (6), ao lado de Ayres Rocha, do Acre, com quem vai comandar o telejornal deste sábado (7). Por conta disso, o nome da âncora da TV Bahia chegou ao oitavo lugar dos trending topics do Twitter, no Brasil. Apresentados por William Bonner e Renata Vasconcellos, ambos foram questionados sobre a emoção de participar do rodízio de apresentadores que marca os 50 anos da Globo.

“Menino, está sendo um sonho, uma realização que não é só pessoal, profissional. Isso tomou uma proporção tão grande, a Bahia toda está colada com a gente, está todo mundo muito orgulhoso”, disse a apresentadora.

“E mais do que isso, esse projeto mostra para nosso Brasil como cada estado, mais o Distrito Federal, são importantes. A gente precisa se lembrar que o Brasil é como um quebra-cabeça, se faltar uma peça, não está completo”, acrescentou.

Além de ser exibida uma reportagem onde falou sobre a Bahia do sincretismo, da produção de automóveis, do agronegócio, da Chapada Diamantina e outras riquezas, Jéssica contou um pouco sobre sua rotina de trabalho na TV Bahia. “Apresento o Bahia Meio Dia há um ano e meio em um projeto de renovação desse jornal que é tradicional na hora do almoço. Estou nessa comunicação mais próxima, de estar mais perto do telespectador. Vim com essa missão”, contou.

Ayres Rocha, do Acre, e Jéssica Senra ganharam de presente o livro JN 50 Anos de Telejornalismo; os dois apresentam o Jornal Nacional deste sábado (7)(Foto: Reprodução)

Já na hora da apresentação de Ayres, que comanda o jornal do Acre há 30 anos, Bonner brincou com o âncora quando ele apareceu em um vídeo se arrumando no camarim. “Olha a imagem do Ayres se aprontando. Mas isso já tem um tempo, né, Ayres?”, questionou, sobre a imagem do apresentador mais novo. Ayres, entrou na brincadeira e ressaltou o sonho que sempre teve de estar ali no JN. “Esse projeto veio para coroar. Espero dar o melhor e representar o meu estado da melhor forma possível”, agradeceu.

Projeto

Jéssica e Ayres formam a segunda dupla do rodízio especial que comemora os 50 anos do Jornal Nacional. A ação, que começou no dia 31 de agosto e segue até 30 novembro, levará para a bancada, aos sábados, 27 apresentadores de afiliadas dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Em entrevista ao CORREIO, na quarta-feira (4), Jéssica contou que ela e Ayres gravariam vários programas-piloto até a véspera de apresentar o JN, para que ficassem afinados com a equipe do telejornal.

"O ‘piloto’ serve para que o apresentador novo se familiarize com a equipe, com o cenário, com as movimentações de câmeras. São programas como se fossem ao vivo, mas gravados, pra gente ter entrosamento. Diante da importância do Jornal Nacional, a gente precisa estar bem seguro do que está fazendo. De resto, estaremos ali conhecendo um pouco mais sobre o Jornal Nacional, colaborando de alguma forma", contou a jornalista.

Leia também: Jéssica Senra fala sobre JN, nervosismo e comentário gordofóbico: 'Envergonhada'