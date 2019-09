Jéssica Senra leva susto na semana de apresentar o JN: ‘momento tenso’

Foto: Reprodução

Cinco dias antes de assumir a bancada do Jornal Nacional, a apresentadora baiana Jéssica Senra, 36 anos, tomou um susto ao acordar rouca, com dor de garganta e resfriada. Com motivos de sobra para se preocupar, a âncora do Bahia Meio Dia revelou ao CORREIO que só pensou na voz. “E se ela falhasse no dia mais importante da minha carreira?”, conta, em vídeo exclusivo. “Foi um momento tenso”, lembra.

Além de contar como driblou o imprevisto que pouca gente sabia, só os mais próximos, a jornalista listou cinco curiosidades sobre sua tão falada participação no Jornal Nacional, no último sábado (7). Até o sarro que a tricolor declarada tirou do colega de bancada, o vascaíno Ayres Rocha, entrou no papo. Por sinal, o mesmo Ayres que “é todo sério no ar”, “fora das câmeras é uma figura” e deu o que falar na redação do JN.

Mas antes de clicar no vídeo para saber detalhes, saiba que teve até uma troca de presentes curiosa entre os dois apresentadores, que formaram a segunda dupla do rodízio em comemoração aos 50 anos da Globo. William Bonner e Renata Vasconcelos também ganharam mimos de Jéssica, que saiu distribuindo cocadinha baiana por toda a redação do JN. “A gente não chega na casa dos outros de mão vazia, né?”, ri a jornalista nascida em Salvador. Confira.