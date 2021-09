Jessica Senra vai disputar Campeonato Baiano de karatê: 'Experiência nova'

A cidade de Lauro de Freitas vai receber neste fim de semana a primeira etapa do Campeonato Baiano de Karatê-Dô Tradicional 2021. As disputas de kata e kumitê serão realizadas no Parque Shopping Bahia, neste domingo (5), a partir das 13h, dentro do projeto Desafio Esportivo.

O torneio, que é promovido pela Federação de Karatê-Dô Tradicional da Bahia (FKTB) deve reunir cerca de 100 atletas, das categorias infanto, infanto-juvenil, juvenil, júnior, adulto e master. Entre os caratecas confirmados, está a multicampeã Martinna Rey, dona de oito títulos mundiais.

Quem também participará é a jornalista Jessica Senra, da TV Bahia. Será a primeira vez da apresentadora do Bahia Meio Dia em um campeonato de karatê.

"Eu estou indo para viver uma experiência nova, de competição. Mas sem nenhum nível de cobrança, sem ter a responsabilidade de ganhar nada. Estou indo mais por participar mesmo, ver como é, dar apoio aos colegas, à academia, à Federação, estimular o esporte. Se minha presença, de alguma maneira, estimular as pessoas a procurarem o karatê, que é uma arte marcial lindíssima, eu já me dou por satisfeita", disse a jornalista.

"Não sei quem é mais doido, meu sensei que me convocou ou se sou eu que aceitei (risos)".

Jessica, que ficou afastada neste ano da apresentação do Bahia Meio Dia por licença médica seguida de férias, explicou que praticar atividades físicas faz parte do tratamento para a Síndrome de Burnout - um distúrbio de ordem psíquica, de caráter depressivo, que vem precedido de esgotamento físico e mental intenso. Assim, ela reencontrou a modalidade.

"Eu treinei pequenininha e voltei adulta. Tinha parado, por estar sem tempo mesmo, mas voltei por uma questão de saúde. É um dos pilares do meu tratamento do Burnout. Ele consiste em psicoterapia, meditação, atividade física e estar com pessoas que eu amo, família, amigos. Atividade física é parte do meu tratamento, então eu vou todos os dias", explicou.

"Acordo todos os dias de madrugada e vou fazer meu treinamento. E eu adoro karatê, meu sensei é maravilhoso, os colegas são ótimos. E falei: olha, por que não? Nunca participei de um campeonato de karatê".

No Campeonato Baiano, a jornalista participará da disputa do kata. "É uma apresentação, em que o atleta simula que está atacando e se defendendo. Ele trabalha o equilíbrio e a concentração. Já kumite é a luta de fato, o combate", explicou Tiago Santana, presidente da FKTB.