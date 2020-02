Jéssica Senra volta à bancada do Jornal Nacional nesse sábado (8)

Foto: Reprodução/TV Globo

Se você está com saudades de ver a jornalista baiana Jéssica Senra na bancada do Jornal Nacional (JN), fique tranquilo. Já é nesse sábado (8) a volta da apresentadora do Bahia Meio Dia ao principal telejornal do país. Dessa vez, o comando do JN vai ser dividido com o jornalista Heraldo Pereira.

Essa é a primeira vez que Jéssica vai à rede nacional depois que vários dos seus comentários viralizaram nas redes sociais. Antes de ir para a bancada do JN, a jornalista já publicava no seu Instagram comentários conta o racismo, feminicídio e homofobia. No entanto, a participação no Jornal Nacional lhe deu mais seguidores e suas mensagens começaram a ser vista por mais pessoas.

No dia 6 de janeiro, a publicação do vídeo em que a apresentadora afirma ser contrária a contratação do goleiro Bruno pelo time de futebol Fluminense de Feira foi vista mais de 700 mil vezes. O vídeo teve ainda comentários positivos de personalidades como Juliana Paes, Alessandro Timbó, Djamila Ribeiro e Rita Batista. Com a repercussão, um dia depois, o Fluminense de Feira anunciou a desistência de contratar o jogador.

Estreia no JN

A primeira participação de Jéssica Senra no telejornal da Globo aconteceu no dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. Na época, 27 profissionais de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal tiveram a oportunidade de apresentar o programa em esquema de rodízio, sempre aos sábados. A iniciativa foi parte da celebração de 50 anos do telejornal.

De acordo com a TV Bahia, o nome da apresentadora concorreu com Fernando Sodake, apresentador do BA TV e Ricardo Ishmael, que comanda o Jornal da Manhã. O editor-chefe do Jornal Nacional, William Bonner, informou que um sorteio definiu que a jornalista tinha sido a escolhida para representar a Bahia.

Comandando o JN, o desempenho de Jéssica Senra chamou a atenção do público. Um momento de destaque foi a brincadeira que ela fez com o seu colega de bancada, o acreano Ayres Rocha, ao anunciar o triunfo do Bahia por 2x0 diante do Vasco, em jogo disputado no estádio de São Januário: "Hora dos gols de sábado, começando pelo jogo do meu Bahia, que venceu o Vasco de Ayres, no Rio de Janeiro". Relembre o momento:

Jessica Senra: "Vamos aos gols de hoje do Campeonato Brasileiro. Começando pelo jogo do meu Bahia que venceu o Vasco de Ayres"



HAHAHAHAHAHAHAHA TADINHO DO AYRES ROCHA #JessicaSenraNoJN pic.twitter.com/VreLFsu6nM — MatheusFilipeBS (@Matheusfilipebs) September 8, 2019

Com a recepção positiva do público, a jornalista entrou oficialmente para o rodízio fixo do Jornal Nacional, junto com a mineira Aline Aguiar e o apresentador pernambucano Márcio Bonfim, que também foi anunciado como substituto oficial de Tadeu Schmidt no comando do Fantástico.

Além de sábado, Jéssica Senra já possui mais uma data definida para a apresentação do Jornal Nacional, no dia 27 de junho, ao lado de Cesar Tralli.

Mestrado

Essa também será a primeira vez que Jéssica Senra vai ao Jornal Nacional depois da sua aprovação em 5º lugar para cursar o mestrado no programa de pós-graduação em Estudos Interdisciplinares sobres Mulheres, Gênero e Feminismo (NEIM) da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O curso é gratuito, tem duração de dois anos e terá que ser conciliado com a participação da jornalista no Bahia Meio Dia e Jornal Nacional. No mestrado, Jéssica Senra vai desenvolver uma dissertação sobre uma pesquisa acadêmica escolhida por ela mesma e orientada por um professor do NEIM.

*Com orientação do editor Roberto Midlej.