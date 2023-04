Jessica Senra volta ao Bahia Meio Dia após temporada de férias

A jornalista Jéssica Senra voltou a apresentar o telejornal Bahia Meio Dia após temporada de férias. O retorno foi celebrado nas redes sociais da TV Bahia, que compartilhou uma imagem da apresentadora com um questionamento: "Estavam com saudade?".

No Twitter da emissora, a pergunta foi respondida por alguns seguidores. "Bem vinda. TV Globo, gostaria muito de ver Jéssica Senra no JN de novo", disse uma internauta. No Instagram, uma outra telespectadora se declarou: "A mais maravilhosa voltou!", escreveu.

A jornalista também compartilhou uma foto dentro do estúdio do Bahia Meio Dia e celebrou o retorno nas redes sociais. "Cheguei, 'ein'", escreveu ela na legenda.

Leia mais em Alô Alô Bahia