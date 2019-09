Jessie J retorna ao Rock in Rio 2019 com show que mistura R&B E Pop

Após seis anos longe do Brasil, a britânica Jessie J retorna ao Rio de Janeiro para agitar a Cidade do Rock como a atração principal do Palco Sunset no domingo, 29. Conhecida por sua voz potente, por um estilo original que mistura soul, R&B e Pop contemporâneo, a dona dos hits Price Tag e Bang Bang deve trazer ao Rock in Rio 2019 um repertório que mistura sucessos antigos e canções do álbum mais recente, R.O.S.E, lançado em 2018.

Aos 31 anos, a cantora cultiva muitos fãs brasileiros, que já lotaram o Espaço Américas, em São Paulo, na sua primeira apresentação com a The Lasty Tour no Brasil, na sexta, 27. Agora, Jessie se prepara para entrar na Cidade do Rock novamente - o seu primeiro show no País foi na edição de 2013 do Festival, quando abriu o Palco Mundo antes de Katy Perry.

Conhecida inicialmente como compositora, após ter escrito o sucesso Party in the U.S.A, gravado por Miley Cyrus, em 2010, a britânica chegou a escrever também Do It Like a Dude para a Rihanna, mas por orientação da gravadora, a música foi guardada para o seu próprio disco: Who You Are.

Lançado no ano seguinte, o primeiro álbum de Jessie foi também o primeiro álbum de uma artista solo feminina inglesa a emplacar seis singles no top 10 da parada britânica. A partir daí, vieram os discos Alive, de 2013; Sweet Talker, em 2014 e R.O.S.E, em 2018. A nível mundial, Price Tag, em parceria com o rapper americano B.O.B, foi a canção que a lançou, sendo a música mais ouvida no Reino Unido em 2011 e tendo ocupado a sexta posição na Hot 100 da Billboard.

As letras acompanham os momentos da sua vida e relatam, além de versos sobre empoderamento, inclusão e diversidade, seus conflitos pessoais. É o caso de Who's Laughing Now, que retrata o bullying que sofria na época da escola, e de Big White Room, escrita durante a internação após ter sofrido um AVC aos 18 anos

Como headliner do Palco Sunset, Jessie J promete fazer o que sabe bem: empolgar o público não apenas com a voz potente e afinação impecável, mas também com as caretas e piadas típicas do seu bom humor.

A artista, que ocupa ainda a cadeira de técnica no programa The Voice Kids do Reino Unido, se apresenta após a dupla brasileira Iza e Alcione. No mesmo dia, ocuparão o palco também Plutão Já Foi Planeta, Mahmundi e Elza Soares, com As Bahias e a Cozinha Mineira, Kell Smith e Jessica Ellen.