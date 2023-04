Jesus Cristo Superstar pôs o Salvador para dançar há 50 anos; relembre a polêmica

Até o final dos anos 1960, os filmes exibidos na TV ou cinema sobre a vida de Jesus Cristo, durante a Semana Santa, sempre carregavam na parte dramática e eram pouco atraentes para os jovens. No entanto, algumas coisas mudaram em 1973, quando o produtor e diretor canadense Norman Jewison levou às telonas um musical de sucesso da Broadway: ‘Jesus Cristo Superstar’.

A ópera rock de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, concebida originalmente em 1970, é até hoje considerada um marco na história do audiovisual pela forma controversa como retratou as últimas semanas de Cristo até sua crucificação.

Talvez nos tempos de hoje - quando o politicamente correto impera e as redes sociais cancelam pessoas a torto e a direito -, o filme não fosse bem visto. Pelo simples caso de que o ator que interpreta Jesus é Ted Neeley, um homem branco, enquanto coube ao vilão Judas ser interpretado pelo ator preto Carl Anderson (já falecido) e Yvonne Elliman como Yvonne (Maria Madalena).

Diferenças raciais à parte, ambos deram um show de interpretação e o filme foi um sucesso, chegando a ser indicado para diversos Globos de Ouro em 1974, incluindo Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Filme. Além do Oscar de Melhor Trilha Sonora.

Além das interpretações elogiadas, o filme inovou ao trazer tanques de guerra e armas para uma história passada há mais de 2 mil anos. Com diálogos inteligentes e muita música boa, apesar da história ser muito triste, pois mostra todo o sofrimento de Cristo até seu calvário na cruz, o filme passa uma atmosfera, digamos, “festiva”, filmado em Israel com muitos números de dança. Além dos diálogos serem sempre cantados como numa ópera rock.

Para quem não assistiu o filme, só como aperitivo, vou lembrar o que se passa, sem spoiler (mesmo sendo a história mais contada do mundo, a produção guarda muitas surpresas): a peça começa com um monólogo musical do apóstolo Judas Iscariotes, que expressa sua preocupação com a sempre crescente popularidade de Jesus como “rei” e as repercussões negativas que isso pode ocasionar. Apesar de Judas ainda amar Jesus como ser humano, está claro para ele que seu movimento está crescendo demais e eventualmente se tornará uma ameaça à ordem maior. E, uma vez que se torna essa ameaça, não só Jesus sofrerá as conseqüências, assim como todos seus seguidores.

Mas antes de chegar às telas, o musical foi um sucesso na Broadway. E foi montado em diversos países, inclusive no Brasil, quando ganhou sua primeira montagem em 1972, em São Paulo, tendo no papel principal o ator Eduardo Conde. E se voltarmos ainda mais no tempo, teve o lançamento do álbum em 1969, com uma pegada rock and roll, que tinha nomes como Ian Gillan, da banda inglesa Deep Purple. Foi um escândalo para muitos cristãos, que não perdoaram tanta heresia.

Segundo a critica do site Papo de Cinema, “Jesus Cristo Superstar é, sim, controverso, não se propõe ao revisionismo histórico, ou mesmo a apresentar fatos novos acerca desta que é uma das mais conhecidas e difundidas histórias da humanidade.”

“O filme de Norman Jewison suscitou polêmicas, principalmente pela roupagem diferente e disposição em narrar através do rock progressivo e da dança típica dos palcos da Broadway. Afora os méritos da montagem como encenação, e eventuais controvérsias que esta roupagem moderna da vida de Cristo traz consigo, Jesus Cristo Superstar é exitoso justamente por trazer os medos, as angústias e hesitações destes personagens reconhecidos através dos séculos, mais para o plano terreno”, reforça a análise sobre o filme que mesmo datado – na medida em que representa uma época em que mudar Jesus ‘de lugar’ representava uma heresia –, tornou-se atemporal por tanta revolução que provocou.