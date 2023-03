Jhordan Matheus apresenta stand up comedy com desconto Clube CORREIO

O comediante baiano Jhordan Matheus, se apresenta neste final de semana, em Feira de Santana, com seu show solo Batenu Tenu, que aborda com humor suas histórias da infância em Salvador, relacionamento familiar, dificuldades em fazer comédia, experiências sexuais e negritude.

A apresentação em Feira de Santana, acontece dia 18 de março (sábado), às 19h e 21h, no Centro Cultural Amélio Amorim. Os ingressos podem ser adquiridos no balcão de vendas do Shopping Boulevard e através do site Ingresso Digital. Nessa apresentação, clientes Clube CORREIO têm desconto de 40%.

Em Vitória da Conquista, a apresentação acontece dia 19 de março (domingo), às 19h, no Centro de Convenções Divaldo Franco. Os ingressos podem ser adquiridos através do site da Sympla e na Banca Central.

Preto, rastafari e periférico, o artista carrega com orgulho suas origens soteropolitanas, e por todo canto onde passa representa todas as cores e nuances da Bahia de Todos os Santos.

SERVIÇO

Feira de Santana

Jhordan Matheus – Batenu Tenu Show Solo

Quando: 18 de março (sábado), às 19h e 21h

Onde: Centro Cultural Amélio Amorim

Valor: R$90,00 (inteira) e R$45,00 (meia)

Cliente Clube CORREIO: R$ 54 (inteira)

Vendas: Ingresso Digital e Balcão de Vendas do Shopping Boulevard

Classificação: 14 Anos

Realização: Marlucia Sie Produções e CA Produções

Vitória da Conquista

Jhordan Matheus – Batenu Tenu Show Solo

Quando: 19 de março (domingo), às 19h

Onde: Centro de Convenções Divaldo Franco

Valor: Setor Premium – R$100 (inteira) e R$50 (meia)

Setor Ouro – R$80 (inteira) e R$40 (meia)

Setor Prata – R$60 (inteira) e R$30 (meia)

Vendas: Sympla e Banca Central

Classificação: 14 Anos

Produção Local: Carambola Produções

Realização: CA Produções