Jiboia é achada no quintal de casa no Oeste da Bahia

Uma cobra jiboia com mais de um metro de comprimento foi encontrada no quintal de uma casa no bairro Alto do Fundão, na cidade de Ibotirama, no Oeste da Bahia. A serpente foi resgatada por um bombeiro que mora perto do local e que estava no seu dia de folga.

O caso aconteceu na segunda-feira (28) e, segundo o Corpo de Bombeiros, o funcionário teve o apoio de um bombeiro civil, também morador da cidade, para fazer o resgate do animal. Apesar de agitada, a jiboia não estava ferida.

Ainda segundo os Bombeiros, ela foi colocada em uma caixa apropriada e levada para uma área de mata, distante da zona urbana, e devolvida à natureza.