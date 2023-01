Jiboia é resgatada após aparecer em quintal de casa em Barreiras

Uma jiboia foi resgatada por bombeiros militares do 17º GBM, em Barreiras, no extremo-oeste da Bahia, nesta quinta-feira (5), após aparecer em uma casa do bairro Jardim Ouro Branco. A cobra rastejava no quintal do imóvel, no fim da manhã, quando os moradores do local notaram a presença dela.

Assim que chegaram ao endereço, os militares encontraram a jiboia enrolada na tubulação de uma caixa d'água e utilizaram uma pinça para retirá-la do local.

Logo após o resgate, a cobra foi avaliada e devolvida à natureza, longe do trecho urbano, sem ferimentos.