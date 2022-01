O humorista Jim Carrey completou 60 anos nesta segunda-feira (17) e, para celebrar a data e divertir os fãs, compartilhou um vídeo bem-humorado em seu perfil no Twitter.

"Eu sou sessentão e sexy. E nesta noite vou comer creme de milho e pêssegos coados", disse ele de forma bem caricata no vídeo.

E completou na legenda da publicação: "É meu aniversário! Uau! Estou velho, mas sou de ouro! Eu amo todos vocês!!!".

O ator recebeu diversas felicitações de fãs e celebridades no post.

Assista ao vídeo: