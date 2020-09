Jô, do Corinthians, é denunciado no STJD por agressão em clássico

O atacante Jô, do Corinthians, foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por um suposto soco dado no zagueiro Diego Costa, do São Paulo. A agressão teria acontecido no clássico disputado no último domingo (30) no Morumbi, que terminou com derrota do Timão por 2x1.

O camisa 77 deve responder por praticar agressão física (artigo 254-A), que prevê suspensão de quatro a 12 jogos. O julgamento, que deve acontecer de forma virtual, ainda não tem data estabelecida.

A confusão aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo da partida. Jô se irritou com o defensor, o chamou de "moleque do c..." e falou para ele "baixa a bola". O lance foi revisado pelo VAR, mas nada foi marcado.

No dia seguinte ao jogo, o São Paulo divulgou o vídeo da ação e questionou a decisão do árbitro de vídeo. "Sofre a agressão, encara e pede o VAR. Nada?", escreveu o clube.

Sofre a agressão, encara e pede o VAR. Nada?



Então a solução de Diego Costa, 21 anos, foi ganhar todas, na bola, até o fim do jogo.



Nem sempre o exemplo vem dos mais experientes.#MadeInCotia ????????



Imagens: @canalpremiere / @globoesportecom pic.twitter.com/ETCoHIBpTi — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 31, 2020

Com Jô entre os relacionados, o Corinthians visita o Goiás na Serrinha nesta quarta-feira (2), às 19h15. Já o São Paulo enfrenta o Atlético-MG na quinta-feira (3), às 20h, no Mineirão.