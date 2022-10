Jô Soares deixa herança milionária para funcionários

Um dos apresentadores mais respeitados e amados do Brasil, Jô Soares, morreu recentemente após ficar internado por dias em uma UTI, no Rio de Janeiro, devido a complicações no pulmão. Escritor, apresentador, cantor e ator, Jô conseguiu acumular uma fortuna ao longo dos seus 84 anos.

Mas, sem filhos, já que o único herdeiro direto, Rafael Soares, morreu aos 50 anos em 2014, toda a herança do artista será distribuída para os funcionários que cuidaram dele até o fim da vida, segundo informações do site Contigo.

Além dos trabalhadores, a ex-esposa, Flávia Pedras, de quem se separou em 1998, também ficará com o montante. A empresária informou aos fãs e seguidores que Jô tinha falecido. Ela acabou ficando com o acervo pessoal e artístico do apresentador.