Jô Soares homenageou filho que morreu aos 50 anos; assista

As homenagens em torno da morte de Jô Soares, que ocorreu na madrugada desta sexta-feira (5), têm ocorrido com veemência pelas redes sociais. Depois da entrevista do apresentador com as amigas Nair Belo, Lolita Rodrigues e Hebe Camargo, os internautas resgataram um vídeo do artista falando sobre seu filho.

Rafael Soares morreu em 2014, aos 50 anos, vítima de um câncer no cérebro. Autista, o filho de Jô recebia 100% da sua atenção e, na semana da sua morte, o apresentador fez uma breve homenagem em seu programa, na Globo.

"A nossa abertura hoje vai ser um pouco diferente, porque na última sexta-feira (31), eu sofri o pesadelo de todo pai, a inversão da ordem natural das coisas, a perda de um filho. Meu filho Rafael esteve no mundo durante 50 anos e foi uma criança especial. Como era autista, permaneceu menino até o fim", começou Jô.

O ator comentou que seu filho era apaixonado por rádio e que até seu amigo, Derico, que fazia parte do grupo Sexteto, fez as vinhetas para Rafael.

"Passou a vida inteira na realidade do próprio mundo. Corpo de adulto, coração e alma de criança. Adorava música, tocava piano, mas sua grande paixão era o rádio. O Derico, em uma prova singela de amizade, até chegou a gravar as vinhetas. E ele não tirava a rádio do ar nunca, até mesmo no seu aniversário, nem na hora de apagar a velinha. Vivia com entusiasmo e até com paixão", completou.

Por fim, Jô afirmou que tinha orgulho do 'pequeno' Rafael e que iria sentir falta do companheirismo do filho. Tenho muito orgulho do meu filho. Gostaria de dedicar essa abertura a ele e a Theresa, sua mãe, que foi minha grande companheira durante 20 anos. Também quero aproveitar para agradecer o carinho de pessoas queridas, amigos e desconhecidos", finalizou.