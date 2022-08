Joalheria no Outlet Premium é assaltada e causa pânico entre clientes

Quem passeava na noite deste domingo (21), no Outlet Premium Salvador, em Camaçari, na Região Metropolitana, tomou um susto ao ver uma joalheria sendo assaltada por homens armados. A famosa loja de joias Vivara foi o alvo dos assaltantes, que iniciaram a ação por volta das 20h15.

A situação foi informada após um vigilante do centro comercial ligar para a Polícia Militar, que chegou pouco depois ao local, mas os assaltantes já tinham ido embora. De acordo com a corporação da 59ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), cinco homens armados deram voz de assalto e cometeram o crime. "Os suspeitos já haviam fugido em dois veículos", diz a PM, sobre a chegada da equipe policial.

Já segundo a Polícia Civil, ainda não há informações sobre a estimativa da quantidade de produtos levados, nem o valor total do prejuízo. As imagens das câmeras de segurança foram solicitadas, a fim de que haja a identificação dos cinco suspeitos, que "exibiram armas e, mediante ameaça, subtraíram joias em quantidade". A 26ª Delegacia Territorial (DT/Abrantes) vai investigar o caso.

De acordo com informações da TV Bahia, a loja não abriu nesta segunda-feira (22) e uma testemunha alegou que outros assaltos já ocorreram no shopping e os lojistas sofrem os assaltos constantemente no centro comercial. Durante a ação, os criminosos chegaram a atirar cerca de 5 a 6 tiros, segundo os relatos.