Joana Prado e Vitor Belfort perdem patrocínio após criticar banheiro unissex nos EUA

“Vc mulher, dividiria o banheiro com um homem?”, questionou Joana Prado, em uma publicação em seu Instagram no dia 5 de outubro. No vídeo, a empresária conta que levou a filha para o banheiro de um estabelecimento comercial na Flórida, EUA, e demonstrou se sentir desconfortável em dividir o espaço com homens.

Nos comentários do post, Vitor Belfort se revoltou com a situação compartilhada pela esposa. “Isso é uma desgraça. Eu confesso que eu não vou mais nesse lugar. Amor, isso é o diabo puro.Vamos proteger”.

O caso repercutiu e fez com que a Garden Of Life, famosa marca de vitaminas e suplementos, deixasse de patrocinar o casal. De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a decisão foi tomada por conta de críticas que a empresa recebeu sobre Joana e Vitor.

Clientes da marca e internautas apontaram que o casal emitiu comentários transfóbicos.

Após um consumidor registrar uma denúncia contra o dois a empresa respondeu que "Joana Prado e Vitor Belfort não são mais embaixadores da marca".