Joana Sanz fala sobre trabalhar com Dani Alves preso: 'É o mesmo'

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz está cada vez mais determinada a viver sua vida normalmente. Depois de passar por um período conturbado, ao ver o marido ser preso e investigado por estupro em Barcelona, a modelo desembarcou em Dubai, nos Emirados Árabes, onde participou de um evento de luxo.

A espanhola marcou presença no lançamento de uma clínica de estética da empresa Sesderma, na noite de terça-feira (7). Ela posou para fotos sorridente, mas se esquivou das perguntas dos repórteres sobre o jogador.

Quando foi questionada pelos jornalistas sobre o que significa trabalhar nestes momentos difíceis em sua vida - a prisão do marido e o falecimento de sua mãe - ela enfatizou que “é o mesmo de sempre”. Segundo a imprensa espanhola, Joana esteve muito à vontade e descontraída durante a festa.

A modelo decidiu estender a viagem e, nesta quarta-feira (8), aproveitou para curtir o sol de Dubai, que contrasta com o inverno europeu. Joana apareceu usando um biquíni dourado de brilhos, e fez várias poses em frente do espelho do hotel de luxo em que está hospedada.

Joana e Daniel se casaram em 2017, após cerca de dois anos de namoro. A modelo ainda não falou abertamente sobre a acusação contra o lateral. Segundo a imprensa espanhola, ela pediu o divórcio, mas fez um acordo com os advogados do jogador para manter as aparências até que ele seja julgado e tenha sentença proferida.