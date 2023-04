João Bosco faz show gratuito na 4ª edição da FLIPF

O cantor, compositor e violonista João Bosco apresentará um show solo, no palco do Projeto Tamar, durante a 4ª edição da Festa Literária Internacional de Praia do Forte, na noite de sexta (5 de maio), com entrada gratuita. Em formato voz e violão, a performance marcará a comemoração de seus 50 anos de carreira.

No repertório, o público poderá conferir algumas das melhores canções da Música Popular Brasileira, como Águas de Março, Papel Marchê, O Bêbado e A Equilibrista, entre outros. A FLIPF acontece de 4 a 7 de maio e reunirá autores baianos, nacionais e internacionais. Confira aqui a programação do evento literário completa aqui.

A Festa Literária Internacional da Praia do Forte é uma realização da Trevo Produções e da Gabiroba Cultural, duas empresas baianas de produção cultural com larga experiência em projetos de valorização e democratização de acesso à literatura, música, artes visuais e teatro na Bahia e no Brasil. A 4ª edição da FLIPF – Festa Literária Internacional da Praia do Forte conta com o patrocínio oficial da PetroReconcavo e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.