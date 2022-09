João Burse ajusta escalação do Vitória para enfrentar o ABC; confira provável time

O Vitória está praticamente pronto para o jogo contra o ABC, domingo (4), às 17h, no Barradão, válido pela terceira rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (2), o técnico João Burse fez os ajustes finais no time que vai entrar em campo contra o adversário potiguar.

Pelo segundo dia consecutivo, o treinamento foi fechado à imprensa. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, Burse comandou um movimentado tático no Barradão. O técnico trabalhou aspectos defensivos, ofensivos e exigiu atenção para a execução das estratégias.

O CORREIO apurou que o time pode ter duas novidades. O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni treinou no lugar de Sánchez e o meia-atacante Gabriel Honório na vaga de Luidy.

A provável escalação do Leão contra o ABC tem: Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Lazaroni (Sánchez); Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório (Luidy), Tréllez e Rafinha.

Suspenso por ter sido expulso na goleada por 5x1 diante do Figueirense, no último domingo (28), o lateral direito Iury, que era reserva, é a única baixa.

O elenco rubro-negro ainda tem mais uma sessão de treino, que acontecerá na manhã de sábado (3), na Toca do Leão. Porém, como de costume nas vésperas dos jogos, essa será uma atividade mais leve para não desgastar os atletas.

O Vitória ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com os mesmos três pontos do Figueirense, porém pior saldo de gols (3 contra -3). O ABC tem seis pontos e é o líder. O Paysandu ainda não pontuou e é o lanterna do grupo. Os dois primeiros colocados de cada grupo conquistarão o acesso à Série B.

Lucas Arcanjo

Submetido a uma cirurgia em julho deste ano para reparar uma lesão no ombro direito, o goleiro Lucas Arcanjo iniciou a fase de transição com a equipe de preparação física do clube. Nesta sexta, ele colocou luvas e realizou uma atividade com bola, defendendo chutes, mas evitando quedas.