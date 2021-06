João Cancelo, lateral português, é 1° caso de covid-19 registrado na Eurocopa

Foi registrado neste domingo o primeiro caso de covid-19 da Eurocopa. O lateral-direito João Cancelo, de Portugal, testou positivo e desfalcará a seleção na competição. Ele será substituído por Diogo Dalot, da equipe sub-21 e atualmente jogador do Milan.



De acordo com o protocolo de covid-19 definido pela UEFA antes dos jogos do Euro 2020, todos os jogadores e integrantes do staff da seleção portuguesa realizaram testes PCR no sábado. João Cancelo, do Manchester City, foi o único que testou positivo.



"Diogo Dalot vai substituir João Cancelo, que deu positivo para Covid-19 na sequência de um rápido teste do antígeno realizado neste sábado pela unidade de saúde e desempenho da FPF. As autoridades sanitárias húngaras foram imediatamente informadas e o jogador, que está bem, foi colocado em isolamento", informou a Federação Portuguesa.



A seleção do astro Cristiano Ronaldo está em Budapeste fazendo a preparação para a estreia de terça-feira, diante da Hungria. Neste domingo pela manhã, Cancelo já não esteve nas atividades em campo. Será um destaque de peso, pois o atleta de 27 anos, era uma das apostas do esquadrão luso pelo forte apoio ao ataque



"O resultado do teste efetuado pela unidade de saúde e performance foi confirmado por um teste RT-PCR efetuado em João Cancelo também no sábado e cujo resultado foi conhecido na manhã de domingo."