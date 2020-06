João Carlos Salles, reitor da Ufba, participa de live com o CORREIO nesta segunda (29)

Qual é o papel da ciência nesse momento? Que respostas ela pode trazer para a pandemia do coronavírus? E como tem sido a atuação dos pesquisadores da Bahia nesse cenário? Para falar sobre isso, o CORREIO recebe, nesta segunda-feira (29), o reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), João Carlos Salles, em uma live especial no Instagram do jornal (@correio24horas), a partir das 18h.

João Carlos Salles é filósofo e professor titular da Ufba. Foi eleito reitor da instituição em 2014, tendo sido reconduzido ao cargo em 2018. Doutor em Filosofia pela Universidade de Campinas, ele tem sido uma das principais vozes no debate sobre a importância das universidades públicas brasileiras. Desde 2019, ele é o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).

Na Filosofia volta-se, desenvolve pesquisas sobre a perspectiva da epistemologia e da filosofia da linguagem, além da história da filosofia moderna e contemporânea, com ênfase no empirismo clássico.

O professor João Carlos Salles também é escritor. Este mês, ele lançou o livro A Última Invenção de Pascal pela editora Quarteto.

A live será apresentada pela repórter Thais Borges, autora do especial Cérebros da Ufba.