João Farkas brinca com as caretas de Maragojipe em exposição

Na Paulo Darzé Galeria, a exposição de João Farkas Caretas de Maragojipe, até 14 de março. As personagens registradas são os caretas do Carnaval, que são máscaras, um acessório usado para esconder o rosto. Os caretas são figuras festeiras, multicoloridas e sem identidade. Assim, os foliões se mantém anônimos e podem desfrutar da festa sem retraimento, soltos na multidão. Há mais de um século, durante os dias de folia, alguns moradores de Maragojipe se transformam em “caretas”, que até hoje guardam suas tradições e mantém acesa a cultura popular. O fotógrafo João Farkas ficou fascinado com o visto e durante cinco carnavais, construiu um ensaio fotográfico, realizado através de retratos dos foliões de Maragojipe, cidade do Recôncavo baiano, que dista 140 Km de Salvador.

Essas fantasias são criadas pelo povo simples que lhes emprestam originalidade e graça, costureiras, namoradas, esposas e mães. Cada careta apresenta cores fortes, impactantes, com os olhos, nariz e boca diferenciados e duas grandes orelhas em forma triangular. As orelhas são marcas principais do conjunto, que se completam com babados e uma saia ou macacão. Ao passar pelas ruas as crianças gritam, correm, se assustam, riem, numa mistura de emoções.

Na tradição, os caretas só podem ser homens. A origem do Carnaval é bem anterior à Era Cristã. Pesquisadores apontam sua origem na Grécia do século VII a.C.. Carnaval são dias de igualdade, de tolerância, quebra de preconceitos, do riso, de catarses.

As fotografias de João Farkas parecem simples ao primeiro olhar, mas trazem um aprofundamento de cor de grande intensidade, uma reflexão nas “poses” e uma originalidade fantástica e instigante.

A exposição apresenta 26 retratos em 50 x 75cm, 4 trabalhos de 110 x 160cm, três trípticos e um grande painel com 72 imagens perfazendo uma área de 220 x 165cm.

João Farkas nasceu em São Paulo, capital em 1955. Graduou-se em filosofia pela Universidade de São Paulo, posteriormente mudou-se para Nova Iorque, quando estudou no International Center of Photography e na School of Visual Arts. Tem obras no acervo do ICP, no Maison Européenne de la Photographie, um dos mais respeitados acervos de fotografia do mundo.

No vernissage da exposição foi lançado o livro Caretas de Maragojipe (Instituto Olga Kos /2018) reunindo 80 fotos, com concepção e design de Kiko Farkas. Também no livro texto do autor sobre a construção de seu ensaio, outro de Mateus Torres, e ainda do curador e crítico de arte Agnaldo Farias sobre a questão da arte criatividade fora dos círculos “cultos”. Exposição e livro de grande coerência e beleza.