João Gilberto aparece em foto rara de família durante comemoração dos seus 88 anos

João Gilberto apareceu em uma foto rara de família divulgada nas redes sociais, em comemoração ao seu aniversário de 88 anos, completados na última segunda-feira (10). A festa surpresa aconteceu na véspera da data, domingo (9), na casa onde o músico mora, no Rio de Janeiro.

Os festejos foram organizados pela sua nora, Adriana Magalhães Oliveira, que é casada com João Marcelo Gilberto, filho mais velho do músico, e por Sofia, n eta de 3 anos do cantor. "Almoçamos e jantamos juntos, cantamos parabéns várias vezes. Ele estava feliz", contou Adriana ao UOL.

Em seu perfil no Facebook, Adriana homenageou João. "Ontem em sua casa ele [João] falou pra mim, para Alice [filha de Adriana de uma união anterior] e para Sofia: 'uma sorte a gente ter se encontrado nesses universos todos'", publicou.

João Gilberto e Sofia (Foto: Reprodução)

Há décadas João Gilberto vive recluso e faz raras aparições, além de evitar receber visitas. O cantor está sob interdição parcial desde o ano passado, quando sua filha, Bebel Gilberto, alegou que ele não tinha mais condições de gerir sozinho a sua vida, por conta da idade. O música, inclusive, vive situação financeira delicada e chegou a ser despejado do apartamento onde mroava, no Leblon, por falta de pagamento do aluguel.