João Gomes e Whindersson fazem parceria em música "Morena"; ouça

Um dos maiores nomes do forró e do piseiro, João Gomes lançou mais uma música nesta sexta-feira (26), mas, dessa vez, ele se juntou com outro gigante: o youtuber Whindersson Nunes.

No popular ritmo de João, a canção "Morena" foi composta por Whindersson e já está disponível em todas as plataformas digitai, acumulando milhares de reproduções.

Leia mais: Sexo em público, embriaguez e sofrência: vídeos do show de João Gomes no RN viralizam

Na letra da música, a dupla conversa em uma mesa de bar e compartilha dores de amor. Veja o vídeo publicado no canal do Whindersson:

Além dessa música, Whindersson Nunes divulgou sua participação em “Drip da Roça”, com Reid, Doode e Wiu. “Primeiro artista do planeta a lançar um forró e um trap no mesmo dia. Avançado demais”, ele brincou em suas redes sociais.