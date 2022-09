João Gomes pede desculpas após manifestação política no Rock in Rio

O cantor João Gomes marcou presença em um dos maiores festivais musicais do Brasil, o Rock in Rio, no último domingo (4). Durante sua apresentação, o cantor puxou gritos contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Em vídeo, é possível ver João Gomes iniciando a frase "Ei Bolsonaro..." e deixando o público completar.

Após a repercussão do acontecido, o cantor pediu desculpas pela manifestação política em suas redes sociais. Confira o momento em que a manifestação politica do cantor pernambucano fez sua manifestação política.