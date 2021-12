João Gomes revela "fora" de Simaria, que disse vê-lo "como um menino"

A nova sensação do piseiro, João Gomes,de 19 anos, participou da edição do programa The Noite com Danilo Gentili, na última quarta-feira, 15. Na ocasião, ele contou que, durante uma festa, paquerou a cantora Simaria, 39, da dupla sertaneja Simone e Simaria, mas desistiu após um comentário da "coleguinha".

Durante a entrevista, o apresentador abordou o nome da cantora e elogiou sua beleza, que também foi enaltecida por João Gomes e os outros cantores presentes, Tarcísio do Acordeon, Marcynho Sensação e Vitor Fernandes.

Segundo João, ele já tinha uma certa intimidade com a cantora, que lhe aconselhava sobre assuntos relacionados aos palcos, mas que no dia em que decidiu investir em algo além da amizade, veio a recusa de Simaria. “Passei a noite todinha paquerando ela, chamando pra dançar, pra quando chegar depois ela dizer bem assim: É, meu 'fi', eu vejo você como um menino”, revelou o cantor.

Confira o momento: