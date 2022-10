João Guilherme se diz 'enojado' após apoio de Leonardo a Bolsonaro

O jovem artista João Guilherme, filho do cantor Leonardo, foi às redes sociais nesta segunda-feira (17) para criticar o pai após ele declarar apoio ao presidente Bolsonaro, durante uma visita ao Palácio da Alvorada.

"Hoje 'tô' triste. Sei bem a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos. Mas joga no time errado e está cego", escreveu no Twitter.

O influenciador já havia apoiado abertamente o ex-presidente Lula e não gostou nem um pouco do posicionamento do pai. "Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma me enoja. É tanta ignorância que nem sei... Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do Governo perante a ciência e a vacinação fossem um só um delírio", acrescentou.

João ainda fez um pedido após receber críticas de que estaria sendo ingrato com o pai. "Por favor não me venham com discursos como 'Se sustenta sem a pensão do seu pai então…' ou 'Nunca precisou acordar cedo pra pegar na enxada, tudo que tem é por causa do pai…' Isso é falta de respeito com a família da minha mãe que me criou e educou. Nunca dependi dele."