João Pedro, do Watford, não poderá receber visitas da namorada

Se o atacante João Pedro, de 18 anos, quiser ver a namorada, Mel Maia, de 15 anos, não poderá fazer isso na Inglaterra. Jogador do Watford, ele não pode receber visitas da atriz até que ela faça 16 anos, no próximo dia 3 de maio. Esta é a idade mínima de consentimento no Reino Unido - diferente da exigida por aqui, que é de 14 anos.

Mel esteve em Londres nas últimas três semanas, mas já está de volta ao Brasil. Agora, sabe que tem que esperar até o próximo aniversário para poder viajar até a casa do namorado novamente.