João Pimenta integra elenco de nova série da Amazon Prime

Após integrar o grupo humorístico Porta dos Fundos, o comediante baiano João Pimenta entrará para o elenco de 5X Comédia, nova série original da Amazon Prime Vídeo. Produzida durante a pandemia, o ator conta que gravou sozinho em uma locação no Pelourinho.

A série estreia no dia 26 de março e, no episódio que participa, João faz o papel de produtor musical e amigo de um cantor, interpretado por Yuri Marçal, com quem conversa por chamadas de vídeo.

"De dois anos para cá têm acontecido coisas muito legais, que são o reconhecimento desse trabalho que eu faço já há 15 anos”, celebra João.

