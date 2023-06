João Victor se prepara para defender o Vitória contra ex-clube

Na atual temporada, João Victor passou mais tempo no banco de reservas do que em campo, mas estará em ação na 13ª rodada da Série B do Brasileiro para defender o Vitória contra seu ex-clube. O zagueiro será titular diante do Guarani no jogo do dia 25, às 18h, no estádio Brinco de Ouro. Ele vai substituir Camutanga, suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos.

"Fico feliz de ter passado pelo Guarani. Foi um ano de sucesso. O reencontro vai ser bastante feliz por reencontrar amigos e funcionários do clube. Vai ser um jogo bastante difícil no Brinco, tenho certeza disso", prevê João Victor, que foi emprestado pelo Vitória à equipe paulista durante toda a temporada de 2022.

Pelo Bugre, João Victor disputou 36 jogos e marcou três gols. Foi titular absoluto na Série B, mas não conseguiu comemorar o acesso. A equipe paulista terminou na 10ª colocação, posição semelhante à que ocupa na edição atual. O Guarani está em 11º lugar, com 16 pontos. Já o Vitória é o vice-líder, com 25.

"É um time qualificado, mas o da gente também. Vai ser um jogo bom. A grama do Brinco de Ouro é boa. Nosso time é bom tecnicamente para suportar esse tipo de pressão", completou o jogador de 25 anos.

Apesar do Guarani não ter subido para a Série A no ano passado, João Victor chamou a atenção de João Burse, primeiro responsável pela montagem do elenco de 2023 do Vitória. O técnico solicitou o retorno do zagueiro para a atual temporada.

O jogador voltou com moral para a Toca do Leão, mas não conseguiu se firmar no time. Ele participou apenas de 12 dos 32 jogos feitos pelo Vitória este ano, apenas sete deles como titular. A chegada de Wagner Leonardo após as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste dificultou ainda mais para João Victor, pois o companheiro foi o escolhido para formar dupla de zaga com Camutanga desde a estreia na Série B e não deu brechas.

João Victor só foi titular no torneio nacional em dois jogos, contra Avaí e Tombense, ambos fora de casa, nas únicas vezes em que o técnico Léo Condé adotou o esquema com três zagueiros. Nas ocasiões, ele reforçou o setor já comandado por Camutanga e Wagner Leonardo. Agora, terá a oportunidade de iniciar em campo pela terceira vez na competição.

"Estou preparado, como todos estão preparados. Irei dar o meu máximo para que possamos conquistar os três pontos lá", prometeu João Victor. "Todo jogo é uma responsabilidade. Como a gente está no G-4, cada jogo é uma responsabilidade maior. Vamos em busca da vitória.

Como Camutanga está suspenso, caso queira utilizar novamente a formação com três zagueiros no estádio Brinco de Ouro, Léo Condé precisará escalar pela primeira vez Yan Souto ou recuar Marco Antônio, que é zagueiro, mas vem sendo titular como primeiro volante.