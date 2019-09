Joaquim Lopes desabafa sobre depressão: 'já pensei em desistir'

No clima da campanha do Setembro Amarelo, que visa combater os casos de suicídio, o ator Joaquim Lopes usou o Instagram para desabafar e alertar sobre o assunto. Em um texto publicado nesta terça-feira (10), ele contou que já pensou em desistir da vida, mas encontrou forças para continuar.

"Já pensei em desistir. Entrei num espiral de autopiedade insana que me deixava impotente de pensar. De entender. Estava absolutamente dormente e dormindo. E não tinha nada que me fizesse mudar de ideia. Imaginei como faria... Como seria.... Imaginei como ficariam meus pais, amigos etc. E era uma dor dilacerante. Uma tristeza paralisante", escreveu o ator.

Mas, um dia, Joaquim diz que mudou a perspectiva sobre o que estava sentindo. "No exato momento em que eu senti que não havia mais NADA, não havia mais dor. Não havia mais autopiedade. Não havia espaço para auto sabotagens e sentimentos de vitimização. Nao havia mais NADA... e isso me apresentou uma outra oportunidade", contou.

A partir daí, ele conseguiu recomeçar. Joaquim disse ainda que todas as pessoas devem entender que têm importância no mundo. "Entenda que você importa PRA CARALHO. Pra sua família, pros seus amigos, pra Deus (seja lá o nome que vc da a ele), pra mim, pra todos nós".

Leia o relato completo do ator:

"Todos passamos por momentos em que achamos que não tem mais saída. E os “por quês” se acumulam. Por que continuar? Por que lutar? Por que tentar mudar? E muitos acabam decidindo por desistir infelizmente.

Acham que não fazem diferença. Muito pelo contrário. Acham que o mundo seria melhor se não estivessem aqui.

So to passando pra dizer que eu também já me senti assim. Já pensei em desistir. Entrei num espiral de autopiedade insana que me deixava impotente de pensar. De entender. Estava absolutamente dormente e dormindo. E não tinha nada que me fizesse mudar de ideia. Imaginei como faria... Como seria.... Imaginei como ficariam meus pais, amigos etc. E era uma dor dilacerante. Uma tristeza paralisante.

Um dia, e esse particularmente difícil, estava deitado na minha cama com as luzes apagadas e senti no fundo do meu peito um vazio absoluto. Não sentia NADA. E entendi que estava no fim da linha. Que nada restava. Que tudo que eu era até aquele momento tinha que acabar... e acabou. Porque no exato momento em que eu senti que não havia mais NADA, não havia mais dor.

Não havia mais autopiedade. Não havia espaço para auto sabotagens e sentimentos de vitimização. Nao havia mais NADA... e isso me apresentou uma outra oportunidade.

Me apresentou uma oportunidade de recomeçar. Do zero. Escolhendo melhor. Um passo de cada vez. Com tranquilidade. Na certeza de não precisar da aprovação de ninguém. No propósito de não me comparar com NINGUÉM, a não ser com quem eu era, ontem! Se você consegue ser 0,001% melhor do que vc era ontem... vitória!

Entendi quem eram meus amigos. Entendi que a gente na verdade, verdade a gente só precisa mesmo do nosso próprio amor.

Entenda que você importa PRA CARALHO. Pra sua família, pros seus amigos, pra Deus (seja lá o nome que vc da a ele), pra mim, pra todos nós. Sabe quando vc tá andando na rua distraído e você é quase atropelado por uma bicicleta, ou um pássaro faz cocô no seu ombro, você sempre pensa: “Se eu tivesse saído só 2 segundos depois de casa, isso não teria acontecido!” Né? Nesses momentos percebemos o quanto tudo e todos estamos interligados. ????"

Se você precisa de ajuda ou conhece alguém que precisa, confira uma lista de locais que oferecem apoio e tratamento gratuitos ou por valores sociais em Salvador:



Unijorge: apoio psicológico gratuito, na Av. Paralela, de segunda a sexta, das 7h30 às 22h, e aos sábados das 8h às 12h. Tel.: 3206-8489.



Ufba: tratamento psicológico e terapia gratuitos na Estrada de São Lázaro, 170, São Lázaro. Tel.: 3235-4589.

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública: sessões gratuitas com psicólogos na Clínica de Psicologia, na Av. Dom João VI, 275, em Brotas. Tel.: 3276-8259.



Instituto Junguiano da Bahia (IJBA): sessões de terapia junguiana com valores sociais, na Alameda Bons Ares, 15, Candeal. Tel.: 3043-7049



FTC: psicoterapia gratuita no campus da Av Paralela, 8812 (Tel.: 3281-8073), e no campus do Comércio, na Praça da Inglaterra, 6, Edf. Big (Tel.: 3241-6892)



Uniruy Wyden: atendimento gratuito de psicologia no Núcleo Integrado de Saúde, no campus Rio Vermelho. Tel: (71) 3205-1745



Unifacs: atendimento no Núcleo de Estudos e Perícias Psicológicas (Neppi), na Rua Cardeal da Silva, 132, na Federação. Tel: (71) 3271-8119 e (71) 3273-9561