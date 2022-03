Joca Guanaes entrevista a atriz, roteirista e diretora Giselle Itié no Segundou

No Segundou desta semana, Joca Guanaes recebeu a atriz, roteirista e diretora Giselle Itié no programa semanal, que foi ao ar às 19h desta segunda-feira (28), no perfil do jornal CORREIO no Instagram.

Formada em academias de artes cênicas como The Russian Academy of Theatre Arts Gitis, em Moscou; e na Escola de Teatro Carmina, em São Paulo, Giselle também estudou roteiro na conceituada New York Film Academy.

Seu primeiro papel na televisão, como atriz, foi em 2001 na série "Os Maias", dirigida por Luiz Fernando Carvalho. Na sequência, vieram produções na Rede Globo, na Record, em canais como HBO, Fox, na Netflix e Amazon Prime. Fez também cinema: estreou em "Os Mercenários" ao lado de Sylvester Stallones e estrelou produções internacionais, comandou o programa sobre viagens “Oi, Mundo Afora”, exibido pela GNT (Globosat).

E foi fazer teatro na Argentina depois do sucesso mundial com “Os Dez Mandamentos” na Rede Record. Em cartaz naquele país com o espetáculo "Fuerza Bruta”, começou a produzir e dirigir campanhas para o coletivo de ativistas feministas “NI UNA A MENOS”. A partir deste trabalho, virou uma referência, uma voz consciente ao falar do empoderamento feminino.

Mãe do pequeno Pedro Luna, de dois anos, ativa na defesa dos seus direitos e pronta para falar das adversidades que as mulheres – principalmente as mães-solo – passam, recentemente Giselle se viu pronta para ser diretora de projetos que evidenciam todas essas questões e muitas outras.

Confira a entrevista:

O encontro com Giselle Itié deu início à uma nova temporada de entrevistas no Segundou, programa semanal apresentado perfil do Jornal CORREIO no Instagram, sempre às 19h. “Serão dez encontros só com mulheres incríveis das mais diversas áreas”, antecipa o publicitário e consultor baiano radicado em São Paulo.

Joca vai entrevistar Dilma Campos, CEO da boutique de criatividade estratégica Outra Praia (04/04); Karina Sato, irmã e empresária de Sabrina Sato e diversos outros famosos e artistas (11/04); as cantoras Luiza Possi (18/04) e Paula Lima (25/04), a especialista em estratégia digital Marcelle Oliveira (02/05) e a atriz Carolina Ferraz (09/05). A outras convidadas ainda serão confirmadas.

“O Segundou estrou em 13 de julho de 2020 e sempre manteve o compromisso com o público do Jornal CORREIO de receber pessoas que trouxessem mensagens inspiradoras”, destaca Joca.